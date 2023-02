Dona Metallica 250 mil dólares a Turquía y Siria

Ciudad de México.- Por medio de su organización benéfica sin fines de lucro, Metallica ha donado 250 mil dólares para ayudar a las devastaciones en el sur de Turquía y norte de Siria provocadas por los terremotos de 7.8 y 7.5 grados que sacudieron la zona el pasado 6 de febrero.

La fundación All Within My Hands de Metallica estaría uniéndose a los esfuerzos mundiales por ayudar a Siria y Turquía a superar la devastación que dejaron los fuertes terremotos recientemente.

Será a través de sus organizaciones aliadas Direct Relief y World Central Kitchen que harán llegar 250 mil dólares en ayuda. La primera organización recibirá 125 mil dólares, su misión es brindar ayuda con el despliegue de ayuda médica, estaría preparándose para enviar 22 toneladas en suministros médicos a la zona.

World Central Kitchen recibirá otros 125 mil dólares para apoyar su tarea de repartir comida entre los socorristas y los sobrevivientes "brindando apoyo a las familias afectadas y a las autoridades que se vieron limitadas por el desastre".

"All Within My Hands está contribuyendo con subvenciones de 125 mil dólares a Direct Relief y World Central Kitchen para ayudar a financiar la ayuda médica y las comidas que tanto se necesitan. AWMH tiene asociaciones sólidas y establecidas con estas organizaciones, y seguimos comprometidos a apoyar a ambas debido a su capacidad para llegar a la fuente de destrucción y brindar ayuda a las comunidades e individuos afectados", comunicó All Within My Hands.