Domina 'Marriage Story' los premios Gotham con cuatro galardones

Nueva York.- "Marriage Story'' ("Historia de un matrimonio'') de Noah Baumbach fue la máxima ganadora de los premios Gotham, al alzarse con cuatro galardones que incluyen mejor largometraje en la ceremonia anual en Nueva York que da inicio a la temporada de premios.

Para el final de la gala del lunes por la noche, Baumbach invitó a los actores Adam Driver y Laura Dern a que lo ayudaran, tras haber agotado todo el material en sus discursos previos. Driver fue galardonado también como mejor actor, mientras que Dern recibió un premio honorario. Tras unas breves declaraciones, ambos le devolvieron el turno al director.

"Mis efectos especiales, mi todo, es el elenco'', dijo, y le agradeció a Netflix por su apoyo "incondicional'' para este retrato de un divorcio protagonizado por Driver y Scarlett Johansson.

El servicio de streaming también celebró la victoria de la serie "When They See Us'' ("Así nos ven'') de Ava DuVernay y del documental "American Factory''.

Los Gotham, este año en su 29na edición, son la principal gala en Nueva York para el cine independiente; una especie de premios Spirit de la costa este estadounidense (los Spirit se entregan en febrero en Los Ángeles). Los ganadores del Gotham , otorgados por la organización sin ánimo de lucro Independent Film Project, pueden divergir de los favoritos de la temporada. El año pasado el western lírico de Chloe Zhao "The Rider'' ganó mejor largometraje.

Pero una serie de agasajadas recientes terminaron por alzarse con el Oscar a la mejor película, entre ellas "Moonlight'' ("Luz de luna'') de Barry Jenkins, "Spotlight'' ("En primera plana'') de Tom McCarthy y "Birdman'' de Alejandro González Iñárritu.

Y "Marriage Story'', que podrá verse en streaming a partir del viernes tras haber pasado unas semanas en cartelera, parece destinada a seguir adelante esta temporada de premios. Ha sido aclamada por sus actuaciones y celebrada como un gran logro para su director de 50 años.

Aunque no resultó sorpresivo para los demás, la ganadora más impresionada de la noche fue Awkwafina, quien recibió el premio a la mejor actriz por su trabajo en el drama familiar "The Farewell'' ("La despedida'') de Lulu Wang.

"Ay Dios mío. Yo nunca gané nada. Ni siquiera puedo ganar una discusión en los comentarios de Instagram'', dijo Awkwafina.

Un puñado de películas nominadas se fue con las manos vacías, entre ellas "Uncut Gems'', con Adam Sandler, y "Hustlers'' ("Estafadoras de Wall Street'') con Jennifer López. El ambicioso melodrama familiar de Trey Edward Schultz "Waves'' ("Las olas''), también postulado a mejor largometraje, le mereció un premio a Taylor Russell como actor revelación.

Entre otros agasajados estuvieron Dern, DuVernay, Sam Rockwell, el director ejecutivo de FilmNation Glen Basner y Jason DaSilva, un cineasta y activista por los derechos de los discapacitados. El documental de DaSilva laureado con el premio Emmy, "When I Walk'', narra su propia experiencia con esclerosis múltiple.

DuVernay dio algunos tips como directora. Entre ellos: traten a los actores y el equipo por igual, no teman decir "no sé'' y cámbiense las medias a la hora del almuerzo.

Baumbach y Greta Gerwig presentaron juntos el premio para Dern, luciendo lo que llamaron "suéteres de Laura Dern'' para la ocasión. Ambos cineastas, además de vivir juntos como pareja y tener un hijo, comparten a Dern en sus más recientes películas. En "Marriage Story'', la actriz interpreta a una despiadada abogada de divorcios; en "Little Women'' ("Mujercitas'') de Gerwig (un próximo estreno de Sony Pictures), hace el papel de la benevolente matriarca de Louisa May Alcott, Marmee.