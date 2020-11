Discutir, manipular y celar, el estilo de Eleazar Gómez

Tomada de Internet / Imagen Ilustrativa

Ciudad de México.- Después de los duros relatos de Vanessa López y Jeanette Karam, Elia Ezrré, otra exnovia de Eleazar Gómez, habló de los 11 meses que sostuvo una relación con el actor, a quien acusó en televisión abierta de haberla agredido física y psicológicamente.

En entrevista para 'Venga la Alegría', la modelo sonorense contó que salió con el intérprete cuando ella tenía 19 años, y él 30, y aunque en un principio todo era perfecto, las señales de alarma no tardaron en aparecer a las pocas semanas.

'Fue una relación en la que iniciamos rápidamente. Nos conocimos, y a las dos semanas ya éramos novios, y al mes ya vivíamos juntos. Vivimos juntos durante 10 meses, pero la relación duró 11 meses. Y durante ese tiempo, pues al principio era todo perfecto, era el hombre más amoroso, más atento, más detallista... Sin embargo, tanta perfección siempre tiene algún error', detalló.

A los dos meses Eleazar Gómez comenzó a mostrar su verdadera personalidad, fue entonces cuando las discusiones en público, los celos y la manipulación se convirtieron en una constante:

'Rápidamente, a los dos meses empezaron indicios de violencia. Primero celos, discusiones en público, no le importaba si estabas en público o no. No le importaba si yo me sentía mal o si lloraba. Él simplemente expresaba sus emociones y punto. Y en el momento en que tú ya te ponías mal, entonces él se hacía la víctima. Primero él atacaba y luego él se hacía la víctima y te decía, no tú sabes que yo te amo, que tú eres la mejor mujer', relató Ezrré.

En entrevista también aseguró que va a sumarse a las denuncias contra Eleazar e incluso ya se puso en contacto con Tefi, pues ella también sufrió violencia domestica y de género por parte del actor.

'Conservo pruebas, cuando yo terminé con él tomé screenshots y me tomé muchas fotos de las marcas que él me dejo. Y de hecho, Stephanie tiene ya todas esas fotos. Me dijo que ella iba a hacer todo para que se hiciera justicia, que no se valía que le hiciera eso a unas chicas, y tiene razón. Y yo por eso la contacté, porque yo quería que se hiciera justicia, yo no me quería exponer nada más por exponer. Le dije si vas a hacer algo, si vas a proceder yo te voy a ayudar. Pero tiene que haber un buen resultado, por eso quiero ayudarte. No si vas a volver con él, ¿me explico?', concluyó.