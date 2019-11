Dirigirá Banks filme 'Invisible Woman'

Los Ángeles— Elizabeth Banks dirigirá y protagonizará la película Invisible Woman para Universal Pictures, informaron medios locales.

Banks se pondrá al frente de esta cinta que contará con un guion de Erin Cressida Wilson, quien escribió el largometraje La Chica del Tren (2016), que encabezó la actriz Emily Blunt.

Invisible Woman será el primer proyecto para la actriz y directora estadounidense tras la nueva Los Ángeles de Charlie, que se estrenó hace dos semanas en Estados Unidos, con Kristen Stewart, Naomi Scott y Ella Balinska como trío estelar.

Universal ya estrenó en 1940 una película titulada The Invisible Woman, que retomaba el famoso tema de la invisibilidad pero lo trataba desde la comedia, a diferencia de sus clásicas cintas de monstruos que marcaron un antes y un después en el cine de terror.

No está claro a qué género pertenecerá el nuevo proyecto de Banks, aunque la productora ha mostrado en los últimos años mucho interés por resucitar su espléndida colección de personajes de terror y por actualizarla a los nuevos tiempos.

La idea inicial del estudio era desarrollar con sus monstruos un universo cinematográfico entrelazado, al estilo de lo que Disney hizo con éxito con los personajes de los cómics de Marvel, aunque el plan fracasó tras las malas críticas por el estreno de The Mummy en 2017 y su resultado decepcionante en taquilla con 410 millones de dólares.

Universal decidió cambiar su estrategia y ahora apuesta por películas individuales que puedan resultar atractivas más allá de que estén integradas en una misma historia o saga, como The Invisible Man, cinta de terror dirigida por Leigh Whannell y que se estrenará el próximo 28 de febrero con Elisabeth Moss como protagonista.