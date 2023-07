Atesora Mijares haber construido su carrera desde abajo

Ciudad de México.- Si alguien quiere escuchar a Manuel Mijares por primera vez, el cantante sugiere comenzar a disfrutar su discografía con Uno Entre Mil.

Pero son 32 álbumes de estudio los que abarcan la carrera del ídolo mexicano, quien se ha consolidado como uno de los grandes intérpretes de baladas.

Su carrera sobre el escenario comenzó en el grupo Los Continentales, en el cual se desempeñó como vocalista durante siete años, cantando en eventos sociales como bodas y XV años.

Al mismo tiempo grababa jingles, melodías pegajosas para anuncios publicitarios, con algunas de sus grandes amigas, que eventualmente llegaron a formar un grupo: Pandora.

Fueron ellas las encargadas de llevar el demo de Mijares, en casete, a una compañía discográfica en 1985. Al año siguiente lanzaría su primer álbum: Soñador.

"De los momentos que más atesoro es poder lograr tantas cosas desde que era un poco invisible, desde que cantaba en bodas.

"Cuando pude grabar mi primer disco, dije: 'qué bueno que hice todo ese trabajo anterior, porque me está sirviendo'", se sinceró Mijares, en entrevista.

Pero antes de comenzar su carrera en solitario, el artista también trabajó como corista de Emmanuel, con quien empezaría una profunda amistad, al grado de que llevan una década compartiendo el entarimado en el Two'r Amigos, con el que volverán a presentarse, los próximos 9 y 10 de agosto, en el Auditorio Nacional.

"Estar detrás de él me sirvió mucho, porque desde que lo conozco es una gran estrella. Aprendí cómo manejar un show y hacerme responsable. Es muy importante pasar por todo eso", compartió.

Éxitos como "Bella", "Para Amarnos Más" o "Soldado del Amor", entre muchos otros, lo convirtieron de inmediato en uno de los referentes de la balada pop y favoritos de la radio.

Con la potente voz que lo caracteriza ha logrado llegar a todos los rincones de México y Latinoamérica. A lo largo de su carrera se ha presentado ante más de 12 millones de personas, alcanzando ventas de más de 10 millones de discos.

En el panorama actual, el intérprete de "El Privilegio de Amar" registra más de 4.5 millones de escuchas mensuales solamente en Spotify.

"Creo que los artistas debemos acostumbrarnos a lo de ahora. Tengo que aprender a vender en plataformas, pero esos números me dicen que regreso y le sigo gustando al público, y si ellos no me hubieran sostenido o cargado durante todos estos años, no aparecería ahí", resaltó.

Durante años, Manuel Mijares esperó con paciencia un reconocimiento de la Academia Latina de la Grabación, misma que pronto lo premiará por sus casi cuatro décadas de esfuerzo y dedicación a la música.

Será en noviembre cuando reciba el Premio a la Excelencia Musical, durante la Semana del Latin Grammy, ceremonia que se llevará a cabo en Sevilla, España.

"Estoy muy contento porque año tras año esperaba que voltearan a verme y a lo que he hecho en mi carrera. Son 37 años desde que salió mi primer disco, y me siento entusiasmado y agradecido con el público, porque son ellos los que deciden si permaneces o no".

Sus colegas Carmen Linares, Arturo Sandoval, Simone, Soda Stereo y Ana Torroja forman parte, como él, del cuadro de honor que recibirá el pequeño gramófono dorado. Al respecto, Mijares está encantado de aceptarlo ahora, que se encuentra bien de salud y no "en una silla de ruedas".

"Van pasando los años y yo esperaba que los Grammy se acordaran de mí. Me dio mucha emoción cuando me dijeron del premio, que comparto con otros artistas increíbles. Siento que ha valido la pena el esfuerzo que he hecho en mi carrera porque el premio no depende de que la gente vote, ni de popularidad", agregó.

El cantante espera que sus hijos, Lucero y José Manuel Mijares, fruto de su relación con Lucero, lo acompañen hasta España a recibir la distinción.

Por lo pronto, el artista, quien ha pasado por todas las disqueras importantes del País (EMI, Universal, Sony y Warner), está concentrado en terminar su próximo material, en el cual, dijo, aprovechará la oportunidad de hacer lo que le dé la gana creativamente hablando.

"Es un disco como los de antes. Ya era justo poder grabar lo que se me diera la gana. Aquí dije que quería elegir qué hacer, (grabar) lo que a mí me gusta.

"Volví un poco a esa época ochentera donde la música italiana y la española tenían mucha influencia. Estoy haciendo una mezcla muy padre, espero que a la gente le guste".

SUS PASOS

1958 - Manuel Mijares nació en CDMX el 7 de febrero; su madre era profesora de baile, lo cual influyó en su rumbo artístico.

1981 - Prueba fortuna como cantante en el festival Valores Juveniles y forma parte de grupos como Sentido y, posteriormente, Los Continentales.

1985 - Representa a México en el Festival OTI de la Canción, con "Soñador", y lo designan Revelación.

1986 - Debuta con el disco Soñador, que contiene el éxito "Bella".

1997 - Se casa con la actriz y cantante Lucero, a quien conoció 10 años atrás, en el rodaje de Escápate Conmigo.

2001 - Nace su primogénito, José Manuel.

2005 - Nace su hija, Lucero, también cantante.

2011 - Luego de 14 años juntos, se separa de su esposa.

2013 - Arranca, junto a su amigo Emmanuel, la gira Two'r Amigos, que lleva una década presentándose por todo el continente.

2022 - Se reencuentra con Lucero, pero en los escenarios, para la gira Hasta Que Se Nos Hizo.