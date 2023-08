Anuncia Taylor Swift nuevas fechas de su 'The Eras Tour'

Ciudad de México.- La gira de Taylor Swift,The Eras Tour, ha causado tanta euforia en Norteamérica, tanto así que la cantante ha anunciado 15 nuevas fechas para 2024.

Swift, de 33 años, se presentará en Miami, Nueva Orleans, Indianapolis y Toronto, en octubre y noviembre del próximo año, junto a Gracie Abrams, como telonera.

"Resulta que NO es el final de una era Miami, Nueva Orleans, Indy y Toronto: ¡El Eras Tour llegará en 2024 con @gracieabrams!" escribió en redes sociales.

La intérprete de "You Belong With Me" señaló que el registro de fan verificado para dichos espectáculos ya está abierto, pero solo hasta este sábado.

La cantautora Gracie Abrams acompañará a Swift como telonera de todas los conciertos de otoño en 2024.

Cabe recordar que Taylor Swift inició su The Eras Tour el 17 de marzo en Glendale, Arizona, deslumbrando a sus fans con una lista de 44 canciones que abarca toda su carrera.

En México, la ganadora del Grammy llegará al Foro Solel próximo 24, 25 y 26 de agosto.