Demi Lovato y Max Ehrinch se comprometen

Tomada de Internet

Ciudad de México.- La cantante estadounidense Demi Lovato y su novio el actor Max Ehrinch se comprometieron, así lo dieron a conocer ambos en redes sociales.

"Sabía que te amaba en el momento en que te conocí. Es algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano, pero afortunadamente tú sientes lo mismo", escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Lovato y Ehrich son pareja desde hace casi un año, pero no fue hasta el mes de enero de este año cuando ambos decidieron a dar a conocer su relación casi por casualidad.

"Nunca me he sentido tan incondicionalmente amada por alguien en mi vida (aparte de mis padres). Nunca me presionas para que sea otra cosa que yo misma. Y me haces querer ser la mejor versión de mí misma", señala la cantante y confiesa sentirse honrada en "aceptar tu mano en matrimonio".

¡Felicidades a los futuros novios!