Demanda Mariah Carey a su hermano mayor

Ciudad de México— Nuevos documentos legales muestran que Mariah Carey quiere que su hermano cubra los costos de enfrentar la demanda por difamación que presentó contra ella, según el medio Page Six.

El hermano mayor de la intérprete de "All I Want for Christmas is You", Morgan Carey la demandó el año pasado argumentando que lo describió falsamente como violento cuando eran niños en su reveladora biografía "The Meaning of Mariah Carey".

Ahora, la cantante ha presentado una contrademanda contra su hermano buscando que cubra los costos legales, de acuerdo con documentos que sus abogados entregaron a la Corte Suprema de Manhattan.

La intérprete de "Fantasy" cree que es probable que gane el caso ya que las partes del libro que su hermano considera difamatorias "son verdaderas o sustancialmente verdaderas".

Además, Carey no publicó las declaraciones sobre Morgan "con malicia", por lo que se debe probar un estándar legal en este caso.

El mes pasado, la Jueza Barbara Jaffe dictaminó que Mariah debe enfrentarse a dos acusaciones más por parte de Morgan después de que desestimó 14 declaraciones por encontrar que eran opiniones y exageraciones, que no llegan al nivel de una difamación.

Los cargos restantes contra la cantante son por las declaraciones en el sentido de que Morgan vendía cocaína, golpeaba a su madre, en una ocasión contrató a un sicario y era un borracho.

Hasta el momento Morgan Carey no se ha pronunciado al respecto.