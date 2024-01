Defiende Jonathan Majors su imagen tras juicio por acoso

Ciudad de México.- Jonathan Majors reapareció tras ser declarado culpable de un cargo menor de acoso para dar su primera entrevista sobre esta etapa que atravesó, así como las consecuencias que han impactado en su carrera artística.

El actor que estaba previsto a ser uno de los personajes principales de la Fase Seis del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) fue entrevistado en el programa estadounidense Good Morning America, donde salió a defender su imagen y a extender su arrepentimiento por haber pasado por la tumultuosa relación con la demandante, Grace Jabbari, quien lo acusó de violencia doméstica y acoso el año pasado.

Las declaraciones públicas de Majors surgen antes de que el juez encargado del caso emita la condena correspondiente, lo cual, según el portal The Hollywood Reporter, resulta inusual debido a que la autoridad puede tomar lo dicho por el famoso para determinar la sentencia. Sin importar las posibles consecuencias, la ex estrella de Marvel mencionó "sentí que era el momento" cuando le preguntaron los motivos de su interés en aceptar una entrevista.

Frente a las cámaras, el intérprete de Kang, el Conquistador, se sinceró sobre las agresiones que habría cometido contra su ex pareja, sin embargo, en todo momento, él aseguró que nunca ha golpeado a ninguna mujer, incluso negó que haya sido partícipe de cualquier tipo de abuso doméstico en sus relaciones amorosas, "lo he presenciado, pero nunca he participado", dijo.

Con lágrimas en los ojos, que se hicieron presentes durante varios momentos de la charla, el histrión de Creed III negó haber abusado de Jabbari, pero sí de sus sentimientos: "Fui imprudente con su corazón. No con su cuerpo".

"No debí haber estado en el auto. No debí haber salido de la relación. No debí haber estado en la relación", dijo arrepentido. "Si no hubiera estado en el auto, nada de esto estaría pasando".

Majors: conmocionado por el veredicto

Una de las reacciones más esperadas fue la del actor tras escuchar el fallo en su contra, el cual lo declaraba culpable de acoso, causando que todos sus proyectos y deseos por salir liberado de las acusaciones se desvanecieran.

"Estaba absolutamente conmocionado y asustado. ¿Cómo es eso posible? Basado en la evidencia, basado en la evidencia de la fiscalía, y sobre todo en nuestra evidencia".

El actor rememoró que durante el juicio hizo un llamado a su ex novia para frenar la batalla legal y entablar el diálogo, solicitándole que tuviera un momento de igualdad y de sacrificios como los que él ya había tenido. Sin embargo, no logró llegar a un acuerdo, lo que terminó en la actual decisión del juez.

"Han pasado muchas cosas. En mi vida personal, en mi carrera, en la cultura. Se trata de responsabilidad, de dar un paso adelante, de ser valiente y de dar mi parte de la historia", añadió.

Aunque todo parecía estar en su contra, Jonathan Majors detalló que la compañía de su actual novia, Meagan Good, fue crucial para él durante esta etapa, haciendo analogía de su apoyo como Coretta Scott King al activista Martin Luther King.

El juez del caso dictará la sentencia a Majors el próximo 6 de febrero. Cabe resaltar que algunos abogados han explicado a la prensa estadounidense que el actor podría enfrentar hasta un año de cárcel por el cargo de acoso que tiene en su contra.