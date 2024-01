Conceden plataformas licencias para Netflix tras crisis

Ciudad de México.- Durante años, los ejecutivos de las empresas de entretenimiento concedieron alegremente licencias de películas clásicas y programas de televisión a Netflix.

Ambas partes disfrutaron del botín: la plataforma recibía contenidos populares como Friends y Moana, que satisfacían a su creciente base de abonados, y enviaba bolsas de dinero a las empresas.

Pero hace unos cinco años, los ejecutivos se dieron cuenta de que estaban "vendiendo tecnología de armamento nuclear" a un poderoso rival, como dijo Robert Iger, consejero delegado de Disney.

Los estudios necesitaban esas mismas películas y series queridas para los servicios de streaming que estaban construyendo desde cero, y alimentar el auge de Netflix sólo les estaba perjudicando. Cerraron, en gran parte, las válvulas de los contenidos.

Sin embargo, ante la considerable carga de la deuda y el hecho de que la mayoría de los servicios de streaming siguen sin generar beneficios, estudios como Disney y Warner Bros. Discovery han empezado a suavizar su postura de no vender a Netflix.

Las empresas siguen reteniendo sus contenidos más populares (las películas de los universos de Star Wars y Marvel, propiedad de Disney, y las series originales de gran éxito como Game of Thrones, de HBO, no van a ninguna parte), pero docenas de otras películas como Duna y Prometheus y series como Young Sheldon se están enviando al gigante del streaming a cambio de un dinero muy necesario.

Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, dijo en una conferencia de inversores celebrada la semana pasada que "la disponibilidad para conceder licencias se ha abierto mucho más que en el pasado", argumentando que la decisión anterior de los estudios de retener contenidos era "antinatural".

"Siempre han creado los estudios para conceder licencias", dijo.

Algo que corroboró David Decker, presidente de ventas de contenidos de Warner Bros. Discovery.

"Las licencias vuelven a estar de moda. Nunca ha desaparecido, pero hay una mayor disposición a conceder licencias. Genera dinero y hace que los contenidos se vean".

Netflix atribuye a su gran base de suscriptores y a su algoritmo de recomendación el hecho de que una serie de 22 años de antigüedad como Seis Pies Bajo Tierra o Suits puedan convertirse en un éxito en su servicio.

Sin embargo, Netflix no prevé devolver el favor. Sarandos aseveró que la compañía no tiene una división para licenciar series originales ni ve ninguna razón para crear una.

Necesidad financiera

Jeremy Zimmer, consejero delegado de United Talent Agency, dijo que el cambio de rumbo de los estudios era una "necesidad financiera".

"Dijeron: 'Vaya, para que podamos competir en streaming, nos cuesta miles de millones crear nuevos contenidos para impulsar las suscripciones'", explicó Zimmer.

"¿De dónde vamos a sacar el dinero? Tenemos este material que ha estado aquí. Podemos venderlo".

Reconociendo la motivación, Dan Cohen, director de licencias de contenidos de Paramount, comentó que una de las mayores ventajas de las licencias para las empresas de medios tradicionales era que "los márgenes tienden a ser altos".

Adquisiciones y reincorporaciones

Disney

This Is Us, How I Met Your Mother, Prison Break y varias ediciones de la serie documental deportiva de ESPN 30 for 30. White Collar se unirá al servicio en los próximos meses. El popular éxito de ABC Lost, que dejó Netflix en 2018, regresará el próximo año.

Warner Bros. Discovery

Muchos títulos cinematográficos han empezado a aparecer en Netflix recientemente, entre ellos la superproducción de 2021 Duna, y películas de DC como El Hombre de Acero, Batman vs Superman: el Origen de la Justicia y Wonder Woman.

HBO

Netflix llevaba años intentando hacerse con contenidos de HBO, pero la compañía se negaba rotundamente a concederle licencias. Eso cambió hace unos meses, cuando obtuvieron los derechos para emitir Insecure, Ballers, Seis Pies Bajo Tierra, Banda de Hermanos y The Pacific.