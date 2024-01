Abandona Nigel Lythgoe programa tras acusaciones de abuso

Ciudad de México.- El productor Nigel Lythgoe dio a conocer que abandonará el programa So You Think You Can Dance, después de enfrentar acusaciones de agresión sexual.

En un comunicado, Lythgoe, de 74 años, expresó su pesar por la situación y anunció su decisión voluntaria de dejar el reality para que el enfoque siga siendo la danza y los bailarines.

"Lo hice con gran pesar, pero de forma totalmente voluntaria, porque este gran programa siempre fue de danza y bailarines, y ahí es donde debe permanecer su enfoque. Mientras tanto, me dedicaré a limpiar mi nombre y recobrar mi reputación", declaró.

De acuerdo a una fuente cercana a Variety, las productoras Fox, 19 Entertainment y Dick Clark Productions abrieron una investigación para determinar la veracidad de las supuestas conductas de las que se acusa al juez de talentos.

Además de que las compañías optaron por cortar relaciones con Lythgoe, con el propósito de dar prioridad a la seguridad de los concursantes.

"El show continuará, aunque sin Nigel Lythgoe, para garantizar que el programa siga comprometido con los concursantes, quienes trabajaron increíblemente duro para tener la oportunidad de competir en nuestro escenario.

"No se ha tomado ninguna decisión sobre un juez sustituto para esta temporada, que se estrenará en Fox el lunes 4 de marzo", compartieron.

Nigel Lythgoe es demandado por supuestamente cometer actos de acoso y agresión sexual en contra de la jueza de talentos Paula Abdul, además de manosear a otras dos concursantes del programa All American Girl.

El también productor de American Idol negó, la semana pasada, todas las acusaciones hechas en su contra y aseguró que va defenderse contundentemente.

"Si bien el historial de comportamiento errático de Paula es bien conocido, no puedo pretender entender por qué presentaría una demanda que debe saber que es falsa. Pero prometo que lucharé contra esta horrible difamación con todo lo que tengo", aseveró.