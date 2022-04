'De repente te mandan a silenciar', Derbez confirma que Televisa lo vetó

Eugenio Derbez sigue triunfando en Hollywood con sus películas, muestra de ello es su reciente aparición en los Oscar 2022 donde la cinta de bajo presupuesto en la que participó se llevó el galardón más importante de la noche con la cinta CODA: Señales del corazón a Mejor Película. Su libertad para dar entrevistas en diversos medios, previo a la entrega de premios de la Academia, había sido el motivo principal para un rumor en redes sociales que afirmaba que Televisa lo había vetado, pero ahora es él quien lo confirmó.

Sería durante su regreso a México, ya que se encuentra en la promoción de la película que protagoniza su amigo Omar Chaparro y su ex nuero Mauricio Ochmann, que durante su encuentro con diversos medios de comunicación se dio cuenta que había la ausencia de un micrófono muy popular que siempre había hecho cobertura de todos sus proyecto: el matutino Hoy a pesar de estar presente no lo entrevisto.

“A mira, no está la empresa que me vetó (señala los micrófonos con logos de televisoras de los reporteros), pues con razón”, mencionó para ser interrumpido por un “Que es donde iniciaste Eugenio”, para que él agregara “Sí, pero estoy vetado”. Como si fuera poco su confesión, los comunicadores insistían en saber más e incluso le mencionaron sí le dolía a lo que aseguró: “No, ay por Dios. Ya no me preocupa, pero es de llamar la atención que de repente te manden a silenciar”.

Cuando las nominaciones a la película en la que participó en la entrega de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en su 94.ª edición se hicieron públicas, diversos medios de comunicación no dudaron en tratar de conseguir declaraciones sobre su festejo, escenarios sobre la anunciada victoria o incluso sus planes de continuar dentro del mundo del séptimo arte en Estados Unidos y México a la par, como lo ha hecho hasta ahora, hubieron algunas que concedió a TV Azteca, incluyendo a Ventaneando con Pati Chapoy y otras al matutino Venga La Alegría con Ricardo Casares.

En redes sociales de manera inmediata comenzó el rumor de que Eugenio Derbez por haber dado dicha información a la televisora del Ajusco había provocado que la de San Ángel ordenara dejar de hablar de él dentro de sus diversos contenidos de espectáculos, incluyendo el popular matutino conducido por Andrea Legarreta y Galilea Montijo, así como lo especiales de otros canales de paga que se dedican al periodismo “rosa”.

La situación fue más que evidente para los televidentes ya que en el pasado Derbez era uno de los artistas que con mayor frecuencia era mencionado dentro de los programas de Televisa -ahora Televisa Univision-, por lo que dejar de hablar de él en la temporada de premios y más cuando había obtenido el Oscar a Mejor Película en la cinta en la que participó, fue suficiente para que las redes sociales explotaran en contra de la televisora, no solo en defensa del comediante sino de la libertad de expresión que cualquier persona puede tener para poder hablar con la prensa y más si no había un “contrato de exclusividad” de por medio, como en el pasado existían.