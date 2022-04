Amante de Jada Pinkett negocia escribir un libro revelador

Ciudad de México— Will Smith podría enfrentarse a más humillación pública, y es que según informes de algunos medios, el examante de Jada Pinkett Smith, August Alsina, se encuentra negociando un contrato para escribir un libro que aborde su relación extramarital con la actriz.

La estrella de Girls Trip, de 50 años, admitió hace un par de años que se acostó con el músico, de 29 años, mientras estaba casada con su esposo Will, quien en últimos días ha estado en los titulares mundiales debido a la bofetada que le propinó al comediante Chris Rock en la pasada entrega del Óscar.

En ese momento, ella llamó a su aventura un "enredo breve", lo que resultó en un sinfín de memes en las redes sociales. Ahora, según The Sun, August está por firmar un contrato para un libro en donde hablará de todo, desde su carrera hasta su amorío con Jada.

"August se está preparando para firmar un contrato por un libro de mucho dinero que detallará sus relaciones románticas con Jada", señaló una fuente anónima al medio.

"Él siempre ha sostenido que Will le dio permiso para acostarse con Jada, algo que ellos han negado públicamente. August entrará en detalles sobre su tiempo con Jada y también hablará sobre cómo pasó el tiempo viviendo en casas que son propiedad de Will cuando éste estaba filmando".

Se afirma que el cantante de "Let Me Hit That" quiere detallar cómo fue lidiar con las "secuelas" de la admisión pública de Jada. La publicación dice que "varias editoriales están interesadas en su historia".

En 2020, Will detalló cómo él y Jada tomaron la decisión de separarse porque pensaban que su matrimonio estaba por romperse, poco antes de que ella se relacionara con August, amigo de sus hijos.

Jada explicó en su programa Red Table Talk, y frente a su esposo, cómo la hizo sentir estar con August y explicó que él le dio "alegría". El enredo entre ambos, según la actriz, duró cuatro años y medio. Los dos se conocieron a través de su hijo Jaden.