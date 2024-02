Enfrenta Nigel Lythgoe nueva demanda de agresión sexual

Ciudad de México.- Nigel Lythgoe, productor y ex juez del programa American Idol, fue demandado, por tercera vez, por presuntamente haber cometido una agresión sexual a una mujer con quien tuvo una salida casual; abogados alegan que se trató de privación de la libertad, informó la revista Deadline.

"Lo que debería haber sido un viaje rápido de dos minutos terminó siendo una agresión sexual, un acto de violencia de 10 a 15 minutos en la que la demandante quedó atrapada en el vehículo de Lythgoe", se leyó en los documentos, presentados por la demandante anónima.

La acusación, presentada el 17 de febrero, hace referencia a delitos por agresión, violencia de género y angustia emocional, además de un evidente abuso de autoridad.

"La agresión sexual y el daño efectuado a la demandante por parte de Lythgoe la dejaron sintiéndose horriblemente violada, conmocionada, culpable, humillada y avergonzada. Esa angustia mental y emocional fueron graves y duraderas hasta el día de hoy".

De acuerdo a testimonios, el traumático suceso ocurrió en 2016 durante una salida nocturna en un bar en California, donde la supuesta víctima coincidió con el ex juez televisivo y, al momento de retirarse del establecimiento, ambos subieron al automóvil del famoso.

La demandante también explicó que, luego de abordar, Lythgoe le pidió a su chofer que se dirigieran a unas colinas ocultas, donde finalmente fue agredida.

El célebre productor de televisión fue acusado anteriormente por la cantante Paula Abdul y dos mujeres anónimas más, quienes alegaron un método específico muy similar en el que fueron violentadas.

Aunque el equipo de Nigel aún no ha hecho comentarios públicos al respecto de esta última demanda, el empresario abandonó, en enero de este año, el programa So You Think You Can Dance y expresó que todas las acusaciones en su contra son "falsas" y "profundamente ofensivas", ya que planea demostrar su inocencia en los tribunales.