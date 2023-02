Niega Pablo Montero acusaciones de abuso sexual

Ciudad de México.- Después de que ayer la Fiscalía General de Chiapas diera a conocer que hay una investigación contra Pablo Montero por el delito de violación, el cantante ya se pronunció al respecto y aseguró que el no hizo nada y que no tiene miedo, pues con solo la verdad se defenderá.

El actor de la serie El Último Rey comentó a TV Notas que no ha hecho nada y que preferiría darse un balazo en la cabeza a cometer esa acción.

"Sería incapaz de hacer algo así. Yo no sé nada, no soy así y no quiero hablar de eso porque no soy así y me conocen. Primero me doy un balazo en la cabeza antes de hacer eso, te lo digo de una vez. Me conoces muy bien los pantalones que tengo, primero me doy un balazo en la cabeza antes de que pase eso", dijo.

Pablo Montero viajó a Chiapas en enero para dar una presentación y presuntamente violó a una mujer llamada Ximena, por lo que la víctima interpuso una denuncia en la Fiscalía del Estado y Pablo Montero está siendo investigado.

"Tengo a mis hijas, tengo a mi familia, tengo a mi mamá... sufro mucho por cosas que me pasan, pero esto no me va ni a hacer temblar las piernas, ¿me entiendes?, porque yo sé muy bien lo que tengo y lo que soy, jamás haría eso", reiteró Pablo Montero.

El también cantante dijo que no tiene intención de contratar un equipo legal, pues se defenderá con la verdad porque no hizo nada.

"No necesito a nadie que me asesore en este asunto, con la palabra, es la verdad. Ya estoy cansado de limpiar (mi nombre), no hice nada", agregó.

Pablo Montero ha tenido todo tipo de problemas, desde adicción al alcohol, irse sin pagar de bares y restaurantes, hasta agredir a reporteros.