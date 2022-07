Convierte Afrojack la explanada de la Plaza de la Mexicanidad en una gran pista de baile

Ciudad Juárez.- Entre gritos, juegos de luces y pirotecnia, el dj neerlandés, Afrojack, pisó por primera vez suelo juarense y cerró con éxito el último viernes de la Feria Juárez 2022.

Frente a una imponente X, el también productor Nick van de Wall, comenzó con fuerza el set creando mezclas de sus más icónicas canciones.

Afrojack transformó con "Take over control", "Blinding Lights" y "Give me everything" la explanada de la Plaza de la Mexicanidad en una enorme pista de baile.

El clima de Juárez esta noche cooperó y los miles de asistentes no pararon de gritar, bailar y saltar con las canciones de uno de los dj más importantes y exitosos del mundo.

Hoy sábado, en el penúltimo día de la Feria Juárez 2022, toca el turno de nuevo al regional mexicano y sube al escenario de la concha acústica la Banda MS.