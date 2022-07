Unen fuerzas Yard Act y Elton John en nueva versión de ‘100% Endurance’

El equipo de Leeds, Yard Act, ha colaborado con el ícono Elton John en una nueva versión de estudio de '100% Endurance', la eufórica canción que cierra su álbum debut de 2022 aclamado por la crítica, The Overload. Grabado en los Parlor Studios y Metropolis Studios, '100% Endurance' es producido y mezclado por Ali Chant.

Al explicar cómo surgió la colaboración con Elton John - un ferviente defensor de la nueva música de todos los géneros a través de su propio programa Rocket Hour en Apple Music 1- el líder de Yard Act, James Smith, dijo: “Dentro de nuestro campo tenemos un dicho: 'Mierda loca pasa cuando haces arte' - significa lo que significa. Haces cosas porque quieres hacerlas, y arrojas cosas que has hecho al mundo porque prefieres compartirlas que no compartirlas y luego las dejas en paz y dejas que hagan lo suyo. Eso que hiciste puede llevarte a lugares a los que no tenías la intención de ir, pero en realidad está fuera de tu control. No tienes control sobre la mierda loca. Simplemente sucede (cuando haces arte). Elton John vio nuestro material y comenzó a decirle a la prensa que pensaba que éramos buenos y luego hablamos por teléfono y después de algunas llamadas le dije: 'Elton, ¿quieres venir al estudio y tocar el piano en una canción?', a la mierda, no importa si dice que no. De todos modos, dijo 'sí', así que no importa que no dijera que no. No sé qué más decir. Él es brillante. Encendido, hilarante y un músico increíble”.

Elton agregó: “Desde el primer momento en que escuché a Yard Act, me enamoré de la letra de James y de la forma en que interpretó la canción. Su sonido es como un soplo de aire fresco. Cuando James llamó y me preguntó si entraría al estudio, instantáneamente me encantó la idea. Empecé como músico de sesión a finales de los 60 y me encantó entonces. Fue muy emocionante estar con músicos que nunca antes había conocido, me empujó fuera de mi zona de confort y me convertí en un mejor músico. Durante el confinamiento, tuve el tiempo disponible para realmente comenzar a hacerlo de manera concertada nuevamente, y me enamoré del desafío y del proceso nuevamente. Son una banda muy especial, con un gran futuro por delante y me siento honrado de que me hayan dejado ser parte de su viaje”.

Smith completa: "Después de dejar el piano y las voces, siguiendo nuestras instrucciones e intentando todo lo que le pedíamos, Elton reiteró su amor por las sesiones en las pistas de otras personas y dijo algo muy conmovedor para Ali y para mí:" Me encanta tocar en las canciones de otras personas, especialmente de estos muchachos, porque comencé como músico de sesión. Lo fascinante es que escuchas las cosas de manera tan diferente a otras personas, y cuando escuchas lo que ellos escuchan, entonces todo tiene sentido”. Esa perspicacia, esa curiosidad y ese acercamiento a la música es la razón por la que sigue en pie (después de todo este tiempo). Elton es un diamante. Fue un honor colaborar con él. Mi madre está presumiendo ante todas sus amigas y suceden locuras cuando haces arte”.

La versión original de '100% Endurance', el último sencillo extraído de The Overload -que se ubicó en el puesto número 2 y fue oficialmente el debut en vinil más vendido del siglo a principios de este año- vino acompañado de un video dirigido por el colaborador James Slater. El video está protagonizado por el actor ganador de múltiples premios y fan de la banda David Thewlis, quien dijo sobre la experiencia: "Le dije a mi agente que de ahora en adelante solo haré videos de Yard Act, aunque la próxima vez sea en una isla tropical o en un gran yate.” '100% Endurance' también representa la primera vez que Thewlis filma en su ciudad natal, Blackpool.