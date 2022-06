Con mucho ritmo, el Tony 2022 premia la diversidad

Nueva York.- Por encima de la historia de Michael Jackson y las canciones de Bob Dylan, la entrega 75 de los Premios Tony eligió como Mejor Musical a la obra A Strange Loop, que la noche de este domingo puso el broche de oro a una gala donde triunfó el talento diverso.

Como ejemplos también estuvieron Myles Frost, de MJ, quien dedicó su premio a Mejor Actor de Musical a niños afroamericanos que no tienen buena relación con sus padres, y el compositor de Six, Toby Marlow, que se convirtió en la primera persona no binaria en ganar un Tony.

"Escribía cuando no sabía qué estaba haciendo de mi vida. Sólo quería crear un pequeño salvavidas para mí como hombre gay negro para pasar el día".

"Hablamos mucho sobre la representación, pero asegurémonos de mantenernos en nuestra rutina", dijo Michael R. Jackson, creador de A Strange..., al ganar el premio a Mejor Libreto.

La entrega tuvo momentos históricos pues, como productora de A Strange..., Jennifer Hudson adquirió la categoría EGOT; tenía estatuillas del Emmy, Grammy, Óscar y ahora, el Tony.

Desde el inicio de la ceremonia, realizada en Radio City Music Hall de Nueva York, la presentadora Ariana DeBose festejó que sería una noche donde los protagonistas del teatro podían mostrarse como son.

A manera de celebración por las 75 ediciones de los galardones, la actriz tuvo un número en el que repasó montajes icónicos como Chicago, Rent, Hamilton, Aladdin y Amor Sin Barreras.

"'The Great White Way' (como se llegó a llamar a Broadway) se está convirtiendo más en un apodo que en una referencia práctica", dijo la ganadora del Óscar a Mejor Actriz de Reparto por la adaptación fílmica de Amor Sin Barreras.

En una gala que tuvo presentadores como Bryan Cranston y Andrew Garfield, la confirmación resaltó por premios como el de Joaquina Kalukango a Mejor Actriz en Musical por Paradise Square.

The Lehman Trilogy fue reconocida como Mejor Obra, Mejor Actor (Simon Russell Beale) y Mejor Dirección (Sam Mendes).

El fallecido compositor y letrista Stephen Sondheim estuvo "presente" en la gala gracias al musical Company, que reestrenó en Broadway en noviembre.

Sondheim fue referido por ganadores como Marianne Elliott, al recibir el premio a Mejor Dirección de un Musical, y cuando el ensamble recogió Musical en Reposición, pues subieron una fotografía suya al escenario.

El color lo pusieron los musicales como The Music Man, estelarizado por Hugh Jackman; MJ, con las canciones del "Rey del Pop" (presentado por sus hijos, Prince y Paris Jackson); Six: The Musical, Paradise Square y Girl From the North Country, entre otras.

Pese a que la ceremonia duró tres horas, sin contar el preshow, el villano de la noche fue el tiempo limitado de los agradecimientos, lo que provocó que actores como Jesse Tyler Ferguson (Mejor Actor Destacado en una Obra por Take Me Out), se desesperara para no olvidar a nadie.

Los ganadores:

Mejor Musical

"A Strange Loop"

Mejor Reposición de un Musical

"Company"

Mejor Obra

"The Lehman Trilogy"

Mejor Reposición de una Obra

"Take Me Out"

Mejor Libro de un Musical

Michael R. Jackson, por "A Strange Loop"

Mejor Música Original

"Six: The Musical", Música y Letra de Toby Marlow y Lucy Moss

Mejor Dirección de una Obra

Sam Mendes, por "The Lehman Trilogy"

Mejor Dirección de un Musical

Marianne Elliott, por "Company"

Mejor Actor Principal en una Obra

Simon Russell Beale, por "The Lehman Trilogy"

Mejor Actriz Principal en una Obra

Deirdre O'Connell, "Dana. H"

Mejor Actor Principal en un Musical

Myles Frost, por "MJ"

Mejor Actriz Principal en un Musical

Joaquina Kalukango, por "Paradise Square"

Mejor Actor Destacado en una Obra

Jesse Tyler Ferguson, por "Take Me Out"

Mejor Actriz Destacada en una Obra

Phylicia Rashad, por "Skeleton Crew"

Mejor Actor Destacado en un Musical

Matt Doyle, por "Company"

Mejor Actriz Destacada en un Musical

Patti LuPone, por "Company"

Mejor Diseño de Escenografía en una Obra

Es Devlin, por "The Lehman Trilogy"

Mejor Diseño de Escenografía en un Musical

Bunny Christie, por "Company"

Mejor Diseño de Vestuario en una Obra

Montana Levi Blanco, por "The Skin of Our Teeth"

Mejor Diseño de Vestuario en un Musical

Gabriella Slade, por "Six: The Musical"

Mejor Diseño de Iluminación en una Obra

Jon Clark, por "The Lehman Trilogy"

Mejor Diseño de Iluminación en un Musical

Natasha Katz, por "MJ"

Mejor Diseño Sonoro en una Obra

Mikhail Fiksel, por "Dana H."

Mejor Diseño Sonoro en un Musical

Gareth Owen, por "MJ"

Mejor Coreografía

Christopher Wheeldon, por "MJ"

Mejor Orquestación

Simon Hale, por "Girl From the North Country"