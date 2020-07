Cine bajo las estrellas

Justo y como lo dijo el Dr. Henry en la película ‘Frankenstein’ en 1931: “¡Está vivo!”. El Plaza Classic Film Festival está vivo y más que listo para avivar la llama del séptimo arte en la frontera con la magia del autocine.

En su decimotercera edición el evento de El Paso Community Foundation llegará a la región con una versión híbrida en la que, además de ofrecer cinco días de películas en ‘streaming’ (del 5 al 9 de agosto) a través de la página plazaclassic.com, realizará un tour en seis locaciones de El Paso, Texas para presentar más de una decena de películas al aire libre.

El ‘Plaza Classic Film Festival On Tour’ tendrá lugar del 30 de julio al 9 de agosto con dos noches seguidas de proyecciones en Ardovino’s Desert Crossing, EPCC Valle Verde Campus, Camp Cohen Water Park, El Coliseo, The Hospitals of Providence East Campus y el Hangar 7 Studios en el Aeropuerto Internacional de El Paso.

Esta serie, que arrancará el jueves 30 de julio con la animación de 1968 ‘El submarino amarillo’, incluirán la presentación de clásicos como ‘E.T., el extraterrestre’ (1982), ‘Tiburón’ (1975) y ‘Parque Jurásico’ (1993) de Steven Spielberg, ‘Selena’ (1997) de Gregory Nava, ‘Los pájaros’ (1963) de Alfred Hitchcock y ‘Casablanca’ (1942) de Michael Curtiz.

“La admisión comienza a las 7:30 p.m. Las funciones inician a las 8:30 p.m. El estacionamiento será por orden de llegada y distintos colaboradores con cubrebocas darán indicaciones para estacionar los vehículos. El sonido se transmitirá a través de la radio FM, la frecuencia se anunciará en la pantalla en cada proyección”, explican los organizadores a través de un comunicado.

El costo de las entradas, que se venderán única y exclusivamente a través del sitio oficial del festival, será de 25 dólares por vehículo.

Para obtener más información, visite la página plazaclassic.com.

(Natalia Piña)

Honrarán a actor paseño

En la versión virtual del festival, titulado ‘Plaza Classic Film Festival Online’, se contará con la participación de F. Murray Abraham, exalumno de El Paso High School y ganador de los premios Oscar y Globos de Oro por su interpretación de Antonio Salieri en la película ‘Amadeus’ (1984).

F. Murray Abraham, de 80 años, nació en Pittsburgh, Pensilvania y se crio en El Paso, Texas. Estudió dos años en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).

Sus últimos trabajos han sido en series como ‘Salvando a Grace’ (2009), ‘Law & Order: Criminal Intent’ (2010) y ‘Homeland’ (2013). El ‘Plaza Classic Film Festival Online’ se llevará a cabo del 5 al 9 de agosto en plazaclassic.com. La programación se publicará próximamente en la página oficial del evento.

Plaza Classic Film Festival

Edición de autocine

Del 30 de julio al 9 de agosto

Admisión 7:30 p.m., función a las 8:30 p.m.

Costo: 25 dólares por vehículo

Boletos a la venta en plazaclassic.com/Schedule