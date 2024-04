Cierra Pa'l Norte con una explosión de rock

Monterrey, México.- Una intensa noche de música se vivió en el cierre del Pa'l Norte 2024 en el Parque Fundidora con Imagine Dragons, Maná y Placebo como estelares.

Imagine Dragons "lanzó" bolas de fuego, música y diversión a más de 100 mil almas.

La banda de pop rock, originaria de Las Vegas, "hizo caer en pecado" a los miles de asistentes que dieron vida a la décima segunda edición del festival que ayer presentó más de 60 shows por los nueve escenarios desplegados en el Parque Fundidora.

A las 22:40 horas, la banda abrió con "Believer" y "It's Time".

A petición del público, que le gritó a coro que se quitara la camisa, el cantante Dan Reynolds apareció con el torso desnudó al interpretar "I'm So Sorry".

Anoche, Dan no solo cantó los hits de la banda que lidera, como "Birds", además sorprendió al cantar en español una estrofa del clásico mexicano "Cielito Lindo".

Desde este mismo escenario, Maná brilló con su "bendita luz" una hora y 20 minutos en la que recetó puros éxitos.

Los de Guadalajara sacaron la casta ante "el mar" de personas que impresionó al mismo Fher Olvera (vocalista) desde su aparición a las 20:30 horas.

"Monterrey, Monterrey.... qué buena noche este día en Monterrey, Nuevo León. Ya los extrañábamos un chin...", expresó Fher.

"Teníamos unos cuantos años de no venir por aquí. Miren este mar de 100 mil gentes o más. ¡Eso está chin...!".

Según organizadores, en los tres días de festival más de 300 mil personas gozaron de la Semana Santa en el Fundidora.

Después de cantar "Manda una Señal", "Corazón Espinado" y "Ángel de Amor", Fher pidió a los miles de espectadores a elevar el volumen de sus coros.

"Se nos está colando un poquito el reguetón por aquí y eso no está muy chido, eso quiere decir que ustedes tienen que cantar más fuerte para que no suene hasta acá", dijo el cantante mientras interpretaba divertido su hit "Clavado en un Bar".

CONQUISTAN

El rock alternativo de Gran Bretaña que ha conquistado a sus fans desde 1994 llegó con Placebo.

Ante miles de fans que los aplaudían, la banda tocó éxitos como "Taste In Men", "Days Before You Came", "Beautiful James" y "Surrounded by Spies" de su disco Never Let Me Go.

Los más melancólicos corearon con Brian Molko "Song To Say Goodbye", mientras las luces neón los iluminaban.

Pero al ritmo de "The Bitter End" e "Infra-Red" las energías se reavivaron con las palmas en alto.

ROCKERAS REGIAS

En punto de las 20:00 horas, tres hermanas regiomontanas que ya han puesto a rockear a gente de todo el globo encendieron el Fusión.

Dani, Pau y Ale, de The Warning, agradecieron a sus paisanos el apoyo desde sus inicios en 2013.

"¡Monterrey, los queremos mucho! ¡Muchas gracias Pa'l Norte!", gritó Dani a una audiencia eufórica.

Las regias tocaron éxitos como "MONEY", "Dime Qué Más Quieres" y "ERROR". Además estrenaron "Hell You Call a Dream" y "Automatic Sun".

Las hermanas pidieron el apoyo de sus fans para grabar un video en el escenario antes de partir a su nueva gira por Europa mañana.

PRENDE KINKY

Kinky logró desbordar el Escenario Acústico con una audiencia que se abarrotó en cada esquina para escucharlos.

Al grito de "Hasta Quemarnos", la banda arrancó con más percusión y un sonido menos sintetizado del que acostumbran.

Tras entonar "El Paso del Gigante", los regios dieron una sorpresa: Chetes se les unió en "Una Línea de Luz".

Kinky aceleró el ritmo con "Las Fuentes de Ortiz", "Vamos Queriendo Más y Más" y "Que Retumbe".

"Mi querida banda, gracias por regalarnos su baile, su aire, su alma, gracias por seguir con nosotros después de 25 años", dijo Gil Cerezo.

Antes de irse ofrecieron "¿A Dónde Van los Muertos?", ante la ovación de los fans.

SORPRENDEN

La sorpresa interrumpió el programa de Pa'l Norte, y la "culpable" fue La Factoría, que de inmediato prendió con "Todavía".

Con "Perdóname" logró que todos recordaran los temas de los 90, en un corto show, pero suficiente para encender la noche.

La segunda sorpresa apareció con "Tu Sonrisa": Elvis Crespo, quien puso a todos a bailar merengue.

El cantante bajó entre el público para cantar su clásica "Suavemente".

ARMA LA FIESTA

Directo del barrio, Santa Fe Klan de 24 años llegó a dejar su huella.

Con su ya clásico paliacate en la frente y su acordeón, el cantante soltó durante 60 minutos una artillería de rimas e historias a las 19:25 horas.

"Silencio en el Callejón" fue parte de su repertorio en el que prevaleció el buen ambiente con "Desde Cero", "Mi Vicio" y "Mi Soledad".

REALEZA

Royal Blood llegó encendiendo el escenario con su potente rock alternativo.

El dúo británico formado por el vocalista Mike Kerr y el baterista Ben Thatcher, prendió pasando por la pasarela y saludando a los asistentes.

Abrieron con "Out of the Black", logrando que todos brincaran con "Come On Over", "Mountains At Midnight", "Boilermaker" y "Light Out".

Pero Royal Blood tenía más: "Troubles Coming", "Pull Me Through" y "How Did We Get So Dark?".

BRILLA OS

Como toda una estrella de la escena urbana, Kenia Os impactó con su brillo juvenil y su belleza a miles de jóvenes que aplaudieron su actuación en el Escenario Tecate Original desde las 17:50 horas.

En complicidad con ocho bailarines, la artista que inició como influencer, ofreció su show con un selecto puñado de temas que apoyó con pistas, como "Llévatelo", "Ojo X Ojo" y "Good Boy".

"Monterrey, muchísimas gracias por recibirme como siempre en casa. Yo solo vine acá por una razón, quiero ver y saber que aquí tampoco nos gustan los 'mentirosos'", expresó Kenia, de 24 años, para ofrecer este tema.

JAY DE SOLISTA

Jay de la Cueva eligió el Pa'l Norte para su debut desde Monterrey como cantante solista.

El exModeratto se adueñó del Escenario Fusión para presentar en exclusiva los temas de su disco en solitario a las 17:10 horas.

"Una Historia sin Final", "Tokyo" y "Perdóname", ofreció el cantante de 46 años.

"Ustedes son prácticamente mis padrinos. Hoy por primera vez toco mi álbum solista", dijo Jay.

"Es muy importante para mí que me estén acompañando esta tarde, se quedan como un sello en el alma", agregó el artista.

ARRANQUE 'MATÓN'

Él Mató a un Policía Motorizado... y todavía lo ovacionan.

No se trató de un crimen, sino del arranque del domingo en el Pa'l Norte con esta banda argentina que inició su show con "El Magnetismo", en una tarde muy calurosa.

Sus fieles fans llegaron desde las 15:00 horas para cantar con ellos "Segundo Plan", "La Noche Eterna", "Medalla de Oro", "Tantas Cosas Buenas", "Yoni B" y "El Tesoro".