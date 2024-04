Causa revuelo el 'Funeral' de Paty Cantú

Ciudad de México.- Por más que lo imaginara y previera, el revuelo que causó el anuncio de su "Funeral" provocó entre los fans de Paty Cantú un desconcierto generalizado.

El plan original era que el nuevo sencillo de la jalisciense, "Funeral 2.0", llegara con etiquetas y tendencias ligadas a los videos que ella misma subió a sus cuentas explicando la razón de su canción, que alude a la muerte simbólica y el renacimiento de una persona.

"En el momento en que empieza a hacerse tendencia mi nombre, con el título de la canción, se fue, pero no estaba planeado así, y lo empezaron a tomar incluso medios (de comunicación).

"Tuve que escribirles a mis papás, decirles 'oigan, sí estoy viva, sigo en este mundo'. Era mi preocupación más grande, 'oigan, no estoy muerta'. Sabía que podía pasar, pero pensé 'ten la paz de que no fue tu plan'. Recibí mensajes hasta en WhatsApp de gente conocida", contó.

Causó tendencia durante tres días la semana pasada, cuando estrenó la canción. Junto a su nombre aparecieron las leyendas "QEPD", "Muerte", "Funeral" y "RIP". Muchos fans no se lo perdonaron.

"Además, no podíamos poner el hashtag 'Funeral 2.0' porque no acepta los números, ¡y qué horror! Ya pasó, pero aquí estoy, estoy viva, y bueno, ya hablando de una canción que me tiene muy feliz".

"Funeral 2.0" fue coproducida por Saibu y Cantú y es el último sencillo de su EP Leo, con cinco tracks.

El videoclip, dirigido por Toño Roma, muestra el concepto de la muerte como una oportunidad de renacer. Contó con las intervenciones de Lasso, Bruses, Leo Rizzi, Estilo Sin Límite, Saibu, Pablo Chagra, Tony Aguirre y Emilio Vega, y además salen en un cuadro, animados con inteligencia artificial, Alejandro Sanz, María José, Ximena Sariñana y María Becerra.

"Va muy relacionado con la estética de Tim Burton, de Guillermo del Toro, que son mis grandes influencias. Unos sí pudieron venir, otros no, pero están los que pudieron venir y viajaron, y lo hicieron muy bien.

"Hay mucha simbología, tienen que visualizar y adivinar qué sucede. Cada uno va viendo o determinando qué imagina sobre una escena. Termino una etapa e inicia una etapa nueva ya como artista independiente", platicó Cantú, quien dejó las filas de Universal Music y continúa en OCESA Seitrack.

La intérprete, una de las coestelares del festival Emblema, cantará el viernes 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Estoy emocionada porque estamos contemplando una cosa muy padre del show, es mi primer festival de este tipo. Mi horario cruza el atardecer, es la 'golden hour'. Me toca en el escenario principal, y sé que ahí va a estar Sam Smith, que estarán los nombres más grandes de la cartelera, y tendré algunos invitados.

"Estoy pensando cómo generar una escenografía y vestuario nuevos, le estoy dando su momento, su lugar especial y único dentro del festival", adelantó la cantautora, quien lleva a cabo el Feliz Breakup Tour 2024.