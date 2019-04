Catalina a la española

Ciudad de México— La española Paz Vega, reconocida por filmes como ‘Lucía y El Sexo’ y ganadora de un Goya, se consideró afortunada por interpretar a la villana Catalina Creel en la nueva versión de ‘Cuna de Lobos’ que ya prepara Televisa.

Y dijo que asume el desafío con toda la humildad y entrega que demanda un icónico personaje de la pantalla latinoamericana.

"Interpretar a Catalina Creel es un bombón para cualquier actriz, un gran reto, y a él me enfrento desde la humildad, la pasión, la verdad y el rigor que tal compromiso amerita.

"Es un gran honor formar parte de este proyecto histórico en la televisión mexicana", señaló Vega en entrevista vía correo electrónico.

Cuando en los 80 Creel estremecía a los espectadores, Vega tan sólo era una niña; sin embargo, con el tiempo la imagen de la antagonista logró quedarse en su memoria.

A sus 43 años, la sevillana quedó cautivada por la nueva versión de la villana, gracias a los matices de la historia que le fue enviada por la producción de Giselle González.

Ahora serán tan sólo 25 capítulos, mientras que en la telenovela de hace tres décadas fueron 170 episodios.

"No se trata de repetir la original ‘Cuna de Lobos’, ni de imitar a la gran María Rubio. El ADN del personaje será el mismo, una mujer ambiciosa que hará todo lo que esté en sus manos para mantener su imperio y que eliminará a todo aquel que le estorbe en su camino.

"Pero las formas cambiarán y sólo espero que la gente la odie y la ame a partes iguales", expresó la artista que ha actuado para Pedro Almodóvar, Julio Medem y Vicente Aranda.

Aunque la intención de la serie de Televisa es mostrar a una villana renovada, ésta no puede perder su rasgo característico: un parche que oculta a un ojo falsamente arrancado por uno de sus hijos.

"Para mí es quizás el elemento más esencial a la hora de construir mi personaje. Cuando me lo pongo se crea una energía alrededor muy fuerte, me transformo".

Pese a que la llegada de la española al país no fue del agrado de algunas artistas, Vega se siente orgullosa de formar parte de un clásico mexicano.

"Supone una oportunidad increíble de volver a México e involucrarme en una de las series más esperadas del año. Me siento feliz y agradecida.

"Es un gran honor formar parte de este proyecto histórico en la televisión mexicana. Y no sólo yo sino todo el equipo que conforma el elenco, estamos con la ganas y el compromiso de entregar un producto de máxima calidad a la audiencia".

No es la primera colaboración de Vega en el país, pues ya antes ha trabajado en series como 'La Hermandad' y en cintas como 'Espectro' y 'La Vida Inmoral de la Pareja Ideal'.