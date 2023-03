Captan a Harry Styles y Emily Ratajkowski besándose

Ciudad de México.- Harry Styles y la modelo Emily Ratajkowski desataron rumores de romance tras haber sido captados mientras se besaban en Tokio, Japón, durante la noche de este sábado.

Según información de medios como TMZ y Daily Mail, las dos celebridades compartieron un romántico momento, sin importar que la gente los mirara juntos, a la salida de un club nocturno.

De acuerdo con los reportes, tanto Styles como Ratajkowski estaban parados bajo la lluvia después de haber pasado el rato en el club, compartiendo la pista de baile.

En redes sociales circularon algunos videos e imágenes donde se le ve a la pareja intercambiando besos apasionados y bailando juntos.

Harry Styles se encuentra en aquella ciudad con motivo a su gira Love On Tour, por lo que se especula que la supermodelo disfrutó del show del intérprete de "As It Was" el pasado 24 de marzo.

El beso entre los dos famosos es una muestra de que la relación de Harry Styles y Olivia Wilde ya se encuentra en el pasado, además forma parte de los rumores del cantante sobre las salidas y citas que tenía con una misteriosa mujer.

La identidad de la nueva conquista del ganador del Grammy no se había revelado sino hasta este fin de semana que el diario Daily Mail dio a conocer que se trata de Emily Ratajkowski, quien hace unos meses concluyó una fugaz relación con el actor Pete Davidson.