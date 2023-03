Más allá de los videojuegos

Los Angeles- En la serie de HBO "The Last of Us", una infección fúngica se ha apoderado de la Tierra, convirtiendo a Estados Unidos en un paisaje apocalíptico que los protagonistas Joel y Ellie deben atravesar. Los aficionados que no estén familiarizados con el videojuego, del que se ha adaptado la serie, podrían pensar que se trata de otra serie de zombis repleta de acción y sangre.

Sin embargo, la historia y los personajes han subvertido las expectativas y han recibido elogios por doquier. "The Last of Us", cuya primera temporada concluyó el domingo, no sólo ha conquistado a los jugadores con grandes expectativas, sino también a personas que no juegan a videojuegos. El estreno de la serie atrajo a 4.7 millones de espectadores en Estados Unidos, según datos de Nielsen y HBO, convirtiéndose en el segundo mayor debut de HBO, por detrás de "La casa del dragón."

"Nadie podría haber anticipado esto, esta reacción y lo positiva que ha sido y el amplio alcance que ha tenido", dijo Neil Druckmann, copresidente de Naughty Dog y creador y guionista del videojuego, cuya aclamada primera entrega se lanzó en Playstation 3 hace una década.

"Y ver a un montón de gente nueva conectando con estos personajes... y escuchar cómo interpretan el material y lo que les gusta o no, ha sido realmente fascinante para mí", dijo Druckmann, que también fue cocreador, guionista y productor ejecutivo de la serie.

No todo son zombis

La serie aborda temas tan cercanos como la mayoría de edad, el duelo, la búsqueda de la esperanza y la paternidad. No todo gira en torno a los zombis: los infectados crean el conflicto, pero no son los únicos antagonistas, ya que hay cosas peores y más aterradoras acechando en este apocalipsis. La trama emocional y los complejos personajes han calado entre los fans fuera de los géneros tradicionales en los que encaja la serie.