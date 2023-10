Busca Majo Aguilar dar su mejor imagen en los Latin Grammy

Ciudad de México.- Como fashionista en busca de tendencias que le gusten, propensa a dar consejos sobre imagen y vestuario, Majo Aguilar tiene todo fríamente calculado para deslumbrar la noche del Latin Grammy, pues, para la ocasión, ¡llevará tres vestidos!

Candidata a la estatuilla dorada al Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por el disco Se Canta con el Corazón, la hija de Antonio Aguilar Jr., además de prima de Ángela Aguilar y sobrina de Pepe Aguilar, está lista para la ceremonia del 16 de noviembre en Sevilla.

"Ya estoy lista, pero lo que no tengo listo es el vestido. Siempre es un problema para mí el vestido, me gusta tener opciones. Este año compré tres y me llevo los tres, pero me decido en el momento, o creo que ya sé por cuál me decidiré no sé.

"Necesito sentirme cómoda con todo, soy muy transparente y muy yo: si traigo uno que se vea cinturita de avispa, o algo súper apretado, lo que sea, me debo sentir cómoda yo, no pienso en que le guste a alguien", contó Majo, en entrevista.

La intérprete de "No Voy a Llorar" ha ganado estatus de "modelo de redes" por el trabajo en su cuenta de Instagram, donde le alaban su porte, su gusto para vestir y el estilo definido y espontáneo que luce.

"No me preocupa lo que digan del vestido. En los Premios Lo Nuestro me puse un vestido que me encantó, negro con tiras blancas, y lo disfruté; veo a la moda como una expresión propia y no para complacer a alguien.

"Ese vestido me gustó a mí y provocó sentimientos encontrados. Hubo comentarios de todo, me dijeron que fui de 'Beetlejuice', y lo ponían como ofensa o burla, y a mí me gustó, me encantó porque me encanta (esa película)".

La considerada promesa de la música vernácula platicó que su novio, Gil Cerezo, vocalista de Kinky, contribuyó a la realización de su sencillo actual, "Me Vas a Llorar".

"Cada canción tiene algo de mí, sale de uno; desde ahí ya hay algo muy personal. A veces compongo cosas que no necesariamente me pasan", comentó.

Dice esto porque "Me Vas a Llorar" tiene que ver con un rompimiento cuya letra afirma que jamás habrá reconciliación y que no se arrepentirá de haber tomado esa decisión.

"Salió de manera divertida, estábamos Rob Suárez, Gil Cerezo y yo en un taller de composición, y de pronto dije 'pásame los kleenex', y Gil dijo 'con eso sale la canción'. Yo dije '¡ay, no!, ¿cómo crees?'. Pero como él es más arriesgado, pues le hicimos caso y fuimos trabajando así. Salió lo de 'prepárate los kleenex porque me vas a llorar' diciendo 'sí, te superé y verás que no voy a regresar contigo'", dijo quien el año pasado ya aspiraba al Latin Grammy con el disco Mi Herencia, Mi Sangre.

Majo acaba de anunciar su primer concierto como solista en el Teatro Metropólitan, el 31 de mayo del 2024, luego del éxito que tuvo en abril pasado en el Lunario.