Brinda 'Barbie' poderosos aprendizajes a Hollywood

Ciudad de México.- Durante las últimas semanas, Barbie, la comedia de Greta Gerwig, superó la marca de los mil millones de dólares en la taquilla mundial, y no pasará mucho tiempo antes de que supere a Súper Mario Bros: La Película para convertirse en la película más taquillera del mundo del 2023 -un título que probablemente conservará.

Ese es un logro impactante en muchos sentidos: ninguna película dirigida por una mujer ha encabezado jamás la taquilla anual, y han pasado más de 20 años desde que una película de acción real sin elementos de acción significativos se convirtió en la máxima cinta del año. (Esa sería el vehículo de Jim Carrey El Grinch, que imperó en el 2000).

Pero, ¿puede el éxito arrollador de Barbie dar nueva forma a Hollywood? Soy demasiado cínico para pensar que los ejecutivos de los estudios aprenderán las lecciones correctas. En lugar de ello, probablemente darán luz verde a más películas sobre juguetes. Aun así, Barbie demostró que al menos cinco cosas son ciertas:

Una película de verano puede ser inteligente

Contamos con que las películas de verano ofrezcan espectáculo, pero ¿cuántas también vienen con un guion ingenioso y considerado? Con demasiada frecuencia, los éxitos de taquilla de gran presupuesto se apresuran a la producción antes de que el guion esté terminado, e incluso durante el rodaje están en un estado de cambio constante, con nuevos escritores subiendo a bordo para coser todo en una especie de colcha de retazos viable.

En contraste, Barbie se siente totalmente pensada en lugar de reescrita frenéticamente. Aunque demuestra que una gran película puede ser tanto divertida como considerada, es probable que eso suceda sólo cuando un estudio contrata a escritores inteligentes, resiste limar sus sensibilidades y les da suficiente tiempo y espacio para que la historia realmente cante.

Hacer más películas con elenco femenil

Aunque películas tan variadas como Damas en Guerra, Locamente Millonarios y La Chica Salvaje se han convertido en grandes éxitos en los últimos años, a menudo se las trata como aberraciones: examine un calendario de estrenos típico y encontrará pocos rastros de la influencia de esas cintas. Los ejecutivos de los estudios rutinariamente toman por hecho al público femenino, entregando sus mayores presupuestos a películas hechas y protagonizadas por hombres, porque la creencia popular es que aunque las mujeres irán a ver esos títulos, los espectadores masculinos son reacios a ver una historia protagonizada por mujeres.

Barbie le ha pegado un tiro a ese argumento. No es sólo que los hombres no tuvieran más remedio que verla, para no quedar fuera de la conversación cultural -la película también demostró cómo las mujeres aparecerán en números récord para ver algo que realmente les habla (a menudo yendo con amigas y por segunda o tercera ocasión). No todos los éxitos de taquilla protagonizados por mujeres tienen que ser estelarizados por una superheroína: pueden ser comedias, romances o dramas basados en los libros más vendidos, siempre que se presenten como eventos importantes.

No confíe en franquicias vetustas

Barbie terminará este verano superando a todas las secuelas importantes. Eso se debe en parte a que esas franquicias ya tienen sus añitos: estamos en la séptima película de Misión: Imposible, la décima Rápido y Furioso y la quinta Indiana Jones.

Si se puede derivar alguna lección perdurable del fenómeno "Barbenheimer" que hizo que tanto Barbie como Oppenheimer superaran sus proyecciones iniciales, es que el público está ansioso por ver grandes películas que se sienten auténticamente nuevas. Las películas que despiertan su curiosidad pueden ser más potentes que las viejas películas confiables.

Una gran banda sonora es efectiva

Aunque los estudios explorarán todos los métodos posibles para comercializar una película, desde vallas publicitarias hasta anuncios de Instagram y Happy Meals en McDonald's, hay pocos vínculos tan potentes como una banda sonora realmente impactante. Solíamos contar con las grandes películas de verano para ofrecer éxitos de radio, pero los álbumes cargados de bandas sonoras se han vuelto escasos estos días.

Entonces, es bueno que la banda sonora de Barbie está llena de ritmos, como "Dance the Night" de Dua Lipa y "Barbie World" de Nicki Minaj y Ice Spice. "What Was I Made For?" de Billie Eilish está destinada a ser finalista para el Óscar a la canción original, e incluso la quejumbrosa y poderosa balada de Ryan Gosling "I'm Just Ken" debutó en el Hot 100 de Billboard. Una banda sonora pop divertida como de la que se jacta la cinta vale su peso en oro rosa.

Deja de guardar lo bueno para la secuela

Con Barbie perfilándose a convertirse en la película más taquillera del año en todo el mundo, Warner Bros. inevitablemente intentará crear una franquicia a partir de ella. Sin embargo, gran parte de lo que hace que la cinta se sienta fresca es que cuenta una historia completa y no dedica tiempo a preparar secuelas o películas derivadas. De hecho, termina en un lugar del que sería difícil retroceder: con su protagonista en el final definitivo del arco de su personaje.

La cineasta y sus estrellas no están firmadas para secuelas, y cuando hablé con Gerwig después de su exitoso fin de semana de estreno, dijo que había puesto todas las ideas que tenía en esta película sin pensar en hacer más: "En este momento, es todo lo que tengo".

Una secuela de Barbie sin duda generaría dinero, pero no hay forma de que pueda capturar ese algo que hace que esta película se sienta como un objeto de colección.

¿Tendrán Warner Bros. y Mattel las agallas para preservar el valor de Barbie dejándola valerse por sí sola? La idea de Barbie como única en su género merece consideración: después de todo, un juguete sólo dura para siempre si sabes cuándo guardarlo.