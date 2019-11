Brilla en Broadway

El actor juarense Edgar Cavazos, quien desde el 2014 se encuentra realizando diferentes obras musicales en Estados Unidos, se prepara para debutar como parte del elenco de ‘Evita’ obra de Andrew Lloyd Webber que se presentará en el New York City Center en Broadway a partir del 13 de noviembre.

“Es una emoción muy grande. Fue una de esas cosas que uno nunca se imagina, pero a la vez un sueño que siempre está ahí y al verlo tan palpable mi estado se volvió llanto y felicidad de no poder creer que el señor Andrew me hubiera elegido. Fue un choque de emociones y me costó trabajo asimilarlo. Veía y veía la oferta”, platica el actor de 30 años.

Edgar Cavazos, quien se encuentra viviendo en la Gran Manzana desde hace varios años oriundo de la ciudad y se crió en el Valle de Juárez.

Su amor por el teatro comenzó a los 16 años influenciado por un primo que era bailarín. Pero, al no encontrar una carrera de artes escénicas decidió estudiar Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

Tras su búsqueda de oportunidades se integró a la asociación nacional de actores (ANDA), después a producciones MAG. También realizó varios musicales con Bunker teatro. Cuando terminó la universidad se mudó a la Ciudad de México con la idea de perseguir su sueño.

Hoy, pisar uno de los escenarios más importantes de Nueva York es resultado de su esfuerzo y talento.

“Mi estancia allá fue durante un año pero no fue lo que esperaba. Me dí cuenta que mi historia estaba escrita en otra parte”, dice Edgar.

Regresó a Ciudad Juárez y por una oferta laboral de su pareja decidió apoyarla y a su vez probar suerte en Nueva York, ya que considera que en Estados Unidos había mucho más oportunidad laboral. Después de un par de años consiguió pertenecer a la Unión de Actores en el Teatro Musical.

“Al principio fue difícil hacer filas desde las 5 de la mañana para lograr que me vieran cantar bailar y a veces ni aún así me veían. Puede que suene qué padre que lo está haciendo, pero ha sido un camino de muchísimo esfuerzo y estoy agradecido de poder disfrutar este momento”, menciona Cavazos.





“Los mexicanos siempre brillamos”

Para Edgar Cavazos destacar en Estados Unidos y ganarse un lugar en los escenarios más importantes de Nueva York no ha sido un recorrido fácil, pero considera que estar orgulloso de sus orígenes y poseer la virtud del ‘ingenio mexicano’ le ayudó a no rendirse.

“Aquí hay muchísimo mexicano triunfando por su talento, gente que está luchando por abrirse camino hacia sus sueños. Cuando nos encontramos acá se siente el apoyo y eso es verdaderamente satisfactorio. Porque uno de pronto no piensa que hay gente loca que se atreve a dejar su comodidad para venir a buscarse la vida”, afirma Cavazos.





Edgar Cavazos

Nació en Ciudad Juárez

Valle de Juárez

Edad: 30 años

Pertenece a la Unión de Actores en Teatro Musical de Estados Unidos

Participó en La Rosa de Guadalupe

Otras Obras

¡Qué Plantón!

Confort Woman (Off Broadway)

West Side Story