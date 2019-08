Muere la actriz Valerie Harper

Ciudad de México.- Valerie Harper, recordada por su personaje de "Rhoda", en la comedia de la década de 1970, The Mary Tyler Moore Show, falleció a los 80 años luego de batallar contra el cáncer.

Su única hija, Cristina Cacciotti, transmitió en su cuenta de Twitter un mensaje de su padre sobre la muerte de la actriz pero no brindó más detalles.

El personaje de Rhoda, que le valió cuatro premios Emmy, los primeros tres con el Mary Taylor Show, que se hizo tan popular por lo que obtuvo su propia serie, Rhoda, que le valió un cuarto galardón.

En 2013, la actriz informó a la revista People que le habían diagnosticado células cancerígenas en la membrana que rodea al cerebro. En 2009 la actriz había batallado contra el cáncer de pulmón.

Harper comenzó su carrera como bailarina y corista en Broadway y luego pasó a la actuación, hasta que hizo audiciones para The Mary Tyler Moore Show, que transmitió la cadena CBS.

En julio pasado, su esposo, Tony Cacciotti, informó a través de Facebook que no seguiría las recomendaciones médicas de colocar a Harper en una institución para cuidado paliativo.

"Los médicos me dijeron que pusiera a Val en un hospicio y no puedo. Haré todo lo posible para que Val esté lo más cómoda posible" indicó.

Harper nació el 22 de agosto de 1939 en Suffern, Nueva York, y su familia se mudaba constantemente debido al trabajo de su padre, un vendedor, por lo que vivió en varios estados, y su madre, canadiense, fue enfermera.