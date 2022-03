Bofetada de Will Smith genera preocupación un día después del Oscar

New York.- La mañana posterior a los Oscar tiende a estar dominada por alegres celebraciones de los ganadores de la noche y charlas de admiración sobre la moda en la alfombra roja, pero el lunes se dedicó a una discusión más sombría sobre el inquietante espectáculo que dominó la noche: Will Smith golpeando Chris Rock en el escenario después de discrepar con uno de sus chistes.

En "Good Morning America" de ABC, George Stephanopoulos lo describió como "algo que nunca habíamos visto antes, algo que es muy difícil de procesar: Will Smith, subiendo al escenario después de que Chris Rock contó un chiste sobre su esposa, simplemente agrediendo a Chris Rock."

PUBLICIDAD

La Academia emitió un comunicado diciendo que no aprueban la violencia, pero Stephanopoulos señaló que “todavía no han tomado ninguna otra medida”.

“Cambió toda la noche”, dijo el presentador Robin Roberts.

El programa presentó a su corresponsal en Los Ángeles, T.J. Holmes, quien dijo “fue feo, vergonzoso, confuso”. Y a pesar de toda la historia de premios que se hizo el domingo, se lamentó, “aquí estamos, abriendo el espectáculo, y la historia de la mañana es sobre un hombre que ataca a otro en el escenario de los Oscar”.

Los poderosos en los Oscar tenían la intención de no repetir los índices de audiencia bajos récord del año pasado, implementando una serie de cambios que esperaban atraerían a más espectadores: instalar un trío de cómicos como anfitriones, pregrabar algunos premios para tratar de acelerar el ritmo, presentando un premio favorito de los fanáticos que los espectadores podrían votar. Pero la transmisión de este año se convirtió en televisión imperdible por una razón que no anticiparon.

“Bueno… Dije que no serían aburridos los #Oscar”, tuiteó Will Packer, uno de los productores del programa, después del espectáculo.

El incidente se desarrolló después de que Rock hiciera una broma sobre el cabello muy corto de la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith, quien tiene alopecia, una condición que conduce a la caída del cabello. Al principio, algunos espectadores sorprendidos se preguntaron si el golpe podría haber sido parte del espectáculo. Después de todo, las dos horas anteriores habían estado llenas de truco tras truco, incluida una Wanda Sykes barbuda con pantalones cortos y calcetines hasta la rodilla, vestida como el personaje de Smith en "King Richard", una actuación por la que pronto ganó un Oscar.

Pero cuando ABC cortó el sonido, obligando al público a leer los labios de Smith gritándole a Rock que mantuviera el nombre de su esposa fuera de su boca, la realidad de la situación se instaló.

Los comediantes, que se ganan la vida contando chistes incómodos y a veces ofensivos, expresaron su preocupación por el precedente que Smith había sentado.

“Déjame decirte algo, es una muy mala práctica subir al escenario y agredir físicamente a un comediante”, tuiteó Kathy Griffin. “Ahora todos tenemos que preocuparnos por quién quiere ser el próximo Will Smith en los clubes de comedia y los teatros”.

El momento pareció dejar atónitos a los organizadores de la Academia e inseguros de cómo proceder; después de dar el golpe, Smith regresó a su asiento, permaneció en el teatro y luego recogió su trofeo al mejor actor entre vítores. En su discurso, Smith se disculpó con la Academia y sus compañeros nominados, pero no con Rock, y buscó desafiantemente establecer paralelos con el personaje que interpretó en "King Richard", el padre ferozmente protector de Venus y Serena Williams. Recibió una ovación de pie.

“Richard Williams fue un feroz defensor de su familia”, dijo.

En la fiesta posterior, David Rubin, el presidente de la Academia, se mostró reacio a tomar una posición sobre lo que había ocurrido y dijo, con un movimiento de sus manos, "Aún desempacando".

Los representantes de la Academia no respondieron de inmediato el lunes por la mañana cuando se les preguntó si Smith enfrentaría repercusiones por golpear a un presentador. Al menos un miembro de la Academia, Marshall Herskovitz, ex presidente del Producers Guild of America, pidió que Smith enfrentara medidas disciplinarias.

El Departamento de Policía de Los Ángeles dijo que estaba al tanto de lo que describió como un incidente que involucró a “un individuo abofeteando a otro” en los Oscar. La policía dijo que la persona involucrada “se negó a presentar un informe policial”.