Will Smith gana el Óscar y protagoniza el momento más desagradable de la historia de los premios

Ciudad Juárez— Al recibidor el Óscar a mejor actor, Will Smith se disculpó con la Academia y sus compañeros nominados por el momento incómodo en el que cacheteó al presentador Chris Rock. "Estoy siendo cauteloso en mi vida para amar a la gente. He sido llamado para proteger a la gente y para ser un defensor. Sé que hacemos lo que hacemos porque no tienes por qué soportar a la gente. Estamos acostumbraos a sonreír y a decir que está bien", expresó. Will Smith se llevó la estatuilla por su papel de Richard Williams en la película 'King Richard'.