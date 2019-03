Barbara Palvin, el nuevo ángel de Victoria's Secret 'Plus Size'

La modelo húngara, ha formado parte de las pasarelas de Victoria's Secret, pero en esta ocasión será el nuevo ángel de la firma, informó El Universal.

Barbara Palvin representará la categoria plus size, siendo la primera en hacerlo; esto ha casuado polémica en redes sociales, debido a que la catalogan como una talla extra.

La modelo ha sido criticada por su figura durante toda su carrera, como cuando fue portada de la famosa publicación Sports Illustrated, y recibió comentarios acerca de su peso, a lo que ella respondió: "La verdad es que no estoy tan flacucha como cuando tenía 18 años, pero no me considero gorda". ¿Alguien sí?

En esta ocasión Barbara Palvin asegura que está muy emocionada por formar parte de este proyecto, así lo mencionó mediante un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Aunque ya había desfilado con la marca en el Victoria's Secret Fashion Show 2012 de Nueva York, es hasta ahora que se integra como parte de los exclusivos ángeles de Victoria´s Secret. Al respecto, Ed Razek, director de marketing de la marca, comentó: "Tan grandioso es volver a trabajar con la maravillosa Barbara Palvin".

Barbara Palvin tendrá la oportunidad de colaborar con modelos como: Candice Swanepoel, Behati Prinsloo, Lily Aldridge, Sara Sampaio, Martha Hunt, Stella Maxwell, Jasmine Tookes, Lais Ribeiro, Romee Strijd, Elsa Hosk, Josephine Skriver y Taylor Hill.





Varias fans de la modelo estuvieron en desacuerdo por la categoría que encabezará, y opinan que de ninguna manera debe modificar su figura.