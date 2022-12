'Avatar' tiene discreto arranque en taquilla

Londres.— Avatar: El Sentido del Agua despegó en la taquilla con una recaudación bruta de 53 millones de dólares, cifra que incluye 17 millones en los avances del jueves.

Con esto se ubica como el sexto ingreso bruto nacional más alto del primer día del año, por debajo de los obtenidos por Doctor Strange in the Multiverse of Madness con 90 millones y Black Panther: Wakanda Forever con 84 millones.

Pero es mucho más alto que los 26,7 millones de dólares que recaudó el primer Avatar en 2009, según Variety.

Avatar: El Sentido del Agua no tendrá mayor competencia en esta temporada decembrina y posee un índice de aprobación del 73 por ciento según Rotten Tomatoes.

Las audiencias generales parecen ser mucho más positivas; la película obtuvo una calificación "A" a través de la firma de investigación Cinema Score, lo que indica una fuerte aprobación entre la primera ronda de compradores de boletos.

Es probable que los ingresos brutos totales de taquilla del año terminen con una caída alarmante de los niveles previos a la pandemia vistos en 2019.