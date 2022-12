Bajista de Rage Against The Machine tiene cáncer de próstata

Ciudad de México.— El bajista de Rage Against the Machine, Tim Commerford, ha estado luchando en secreto contra el cáncer de próstata. El rockero de 54 años reveló su enfermedad en una entrevista con la revista Spin, publicada este lunes. Ahí dijo que fue diagnosticado dos meses antes de que la banda arrancara su nueva gira en julio.

"He estado lidiando con algo bastante serio", dijo Commerford. "Justo antes de irme de gira con Rage, me extirparon la próstata y tengo cáncer de próstata".

Solo sus compañeros de banda, amigos cercanos y novia sabían sobre sus problemas de salud antes de la entrevista, y Commerford dijo que ni siquiera estaba seguro de querer hablar sobre eso hasta que otra banda legendaria lo inspiró.

"Estaba con mi novia y estábamos viendo la ceremonia del Salón de la Fama del Rock and Roll en la televisión. Duran Duran estaba ahí. Los vi en el escenario y me pregunté: '¿dónde está Andy Taylor y por qué tienen a este otro tipo aquí?'. Luego fue como: 'Andy Taylor sufre de cáncer de próstata en etapa cuatro y no pudo venir esta noche'", recordó el rockero.

"Mi vida es algo así", continuó. "Hay mucha gente que lo tiene. No puedes hablar con un terapeuta. Realmente solo puedes hablar con alguien que está pasando por lo mismo que tú".

Commerford también agregó que si bien se enorgullece de estar en forma y cuidar su cuerpo, no todos los días siente energía en su cuerpo.

"Espero que haya una persona que lea esto y diga: 'Mierda, necesito que me revisen'", dijo.

Y si bien trata de mantener una mentalidad positiva al respecto, Commerford admitió que la enfermedad ha sido mentalmente difícil para él y sus seres queridos.

"Sea lo que sea, el cáncer de próstata es muy, muy difícil porque está conectado con tu sexualidad. Es difícil desconectarse de eso y cuando te ves forzado a esa situación, es un viaje psicológico brutal", puntualizó.