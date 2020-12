Así funciona el misterioso reino de Soul

Ciudad de México.- Soul es la última película de Pixar protagonizada por Jamie Foxx como Joe, un músico de jazz que 'pasa a mejor vida' tras quedar en coma por un accidente.

Es entonces cuando llega al Más Allá, el lugar donde las almas esperan volver a la mortalidad terrenal, y donde se encuentra un misterioso reino conocido como el Más Atrás (The Great Before).

AVISO: ESTA NOTA CONTIENE SPOILERS

Mientras Joe trata de devolver su alma a su cuerpo comatoso en la Tierra con la ayuda de 22 (Tina Fey), un espíritu precoz que intenta volver a casa, su aventura les lleva a The Great Before. Un lugar donde se encuentran las almas que aún no han nacido, y donde se las informa de quién será cuando comiencen su existencia en el mundo real.

El Más Atrás está dirigido por un ser de forma abstracta llamado Jerry, que se encarga de guiar a las almas que aún no han nacido por diferentes 'pabellones' donde se les ayuda a desarrollar diferentes rasgos, peculiaridades y personalidades, algunas agradables y otras no tanto.

Esta es la forma en la que las almas llegan a ser quien son antes incluso de llegar a la vida, tal y como demuestra 22, que ha desarrollado una personalidad nihilista desde su no existencia.

Para ganar puntos, las almas aspirantes a la vida también pueden acudir a los 'Seminarios del Tú', donde tienen la oportunidad de aprender de grandes mentores algunas cualidades importantes, todo con intención de despertar la Chispa de cada espíritu. En el caso de 22, ni siquiera ilustres pensadores como Gandhi, la Madre Teresa, Carl Jung o Abraham Lincoln lo han conseguido.

En The Great Before también hay un lugar conocido como la Zona, donde se derraman las chispas creativas de las almas. Este es el único territorio del Más Atrás al que tienen acceso los humanos, encontrando así la inspiración. Pero como explica 22, también es un lugar peligroso, ya que los vivos corren el riesgo de obsesionarse y acabar siendo almas perdidas, adictas y desconectadas.

UN LUGAR DONDE CONOCERTE A TI MISMO

Sin embargo, tal y como señala Joe a 22, el Más Atrás es en realidad un lugar donde se enseña a las almas a ser sí mismas, a conectar con su yo interior para llegar a la vida con una perspectiva clara desde el momento de su nacimiento.

El director de Soul, Peter Doctre, es conocido por lograr expresar ideas abstractas y complejas con un lenguaje simplista y para toda la familia. Con esta bella metáfora, el cineasta trata de explicar cómo es la existencia antes incluso de la vida, mientras indaga de forma agradable y llevadera en los secretos de la psique, que hacen a cada individuo ser como es.

El hecho de que sea un mundo brillante, cálido y acogedor, que sólo se vuelve ligeramente oscuro cuando Jerry llega para enviar a las almas a la vida, es un nuevo esfuerzo del equipo de Pixar por demostrar que el motor de la vida no es otro que el amor y el entendimiento. Porque incluso los Jerrys son empáticos y logran conectar con las jóvenes almas, ejerciendo como un desencadenante más del crecimiento espiritual.

Soul está disponible en Disney+.