Arrestan a ladrón de perros de Lady Gaga por segunda vez

Ciudad de México.- Uno de los tres hombres liberados por error y acusados del robo a mano armada contra Ryan Fisher, el paseador de perros de Lady Gaga, fue arrestado por segunda ocasión.

Las autoridades de Estados Unidos pudieron localizar al acusado que había sido puesto en libertad a causa de un error tipográfico.

El año pasado, Ryan Fischer fue atacado a tiros mientras paseaba a los perros de Lady Gaga cerca de Sunset Boulevard en Los Ángeles, tras quedar herido, dos hombres le robaron los bulldogs franceses de la estrella del pop, Gustav y Koji.

En el caso judicial en curso, uno de los presuntos perpetradores, Jaylin Keyshawn White, fue acusado de intento de asesinato y conspiración para robar. Si bien esos cargos se retiraron en ese año, White se declaró culpable de robo en segundo grado durante una audiencia en la corte el pasado miércoles, por lo que fue sentenciado a cuatro años de prisión, informó NME.

Dirigiéndose al jurado y al juez, Fischer relató ante el jurado y el juez Richard Kemalyan, la angustia física y emocional que sufrió como resultado del ataque, afirmando que presenta daño en su sistema nervioso y en un pulmón.

"Me hicieron sangrar y luchar por mi vida. Casi muero esa noche", dijo Fischer según la revista Rolling Stone.

"No solo me robaste perros esa noche, me robaste mi sustento perdí todo mi dinero.

"Tengo una gran deuda de tarjetas de crédito y dependo de la amabilidad y las donaciones de extraños, amigos y familiares solo para sobrevivir", concluyó Ryan.

En 2021, White fue arrestado junto con otras cuatro personas por su presunta participación en el robo de las mascotas de la intérprete de "Bad Romance". En abril de este año, el compañero de prisión y presunto pistolero James Jackson fue liberado debido a un "error".

En julio, la policía ofreció una recompensa de 5 mil dólares por información sobre el paradero de Jackson, que culminó con su segundo arresto en Palmdale, California, este 3 de agosto.

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles dijo que arrestó a Jackson "sin incidentes" después de una redada de alguaciles estadounidenses.

Según información de Los Angeles Times, Jackson se declaró inocente de los cargos anteriores de intento de asesinato, conspiración para cometer un robo y asalto con un arma de fuego semiautomática.

Mientras tanto, la mujer que devolvió los perros de Gaga, Jennifer McBride, también fue arrestada en 2021 bajo sospecha de actuar como cómplice de robo. Ella informó haber encontrado a los perros y respondió a un correo electrónico de recompensa para devolverlos y enfrenta un cargo por recibir propiedad robada.