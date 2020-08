Anuncia Antonio Banderas que tiene Covid-19

El actor español Antonio Banderas, que este lunes cumple 60 años, dijo que se verá obligado a celebrar su cumpleaños en cuarentena a que dio positivo a Covid-19.

Banderas explicó en su cuenta de la red social Twitter que se encuentra relativamente bien, sólo un poco más cansado de lo habitual, y confiado en recuperarse lo antes posible siguiendo las indicaciones médicas, que espera que le permitan superar el proceso infeccioso que sufre, informó la agencia EFE.

"Me gustaría añadir que me encuentro relativamente bien, sólo un poco más cansado de lo habitual, y confiado en recuperarme lo antes posible siguiendo las indicaciones médicas que espero me permitan superar el proceso infeccioso que sufro", indicó el actor.

"Aprovecharé este aislamiento para leer, escribir y seguir haciendo planes para comenzar a darle significado a mis recién estrenados 60 años, a los cuales llego cargado de ganas y de ilusión".