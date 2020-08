Al menos 10 empleados de Will Smith tienen Covid-19

Ciudad de México— La compañía de los famosos Will Smith y Jada Pinkett Smith, Westbrook Inc., se vio bastante afectada por el coronavirus ya que al menos 10 de sus empleados dieron positivo al virus, reportó Page Six.

El sitio web de salud pública del condado de Los Ángeles enumeró a nueve miembros del personal de la empresa de los Smith, en su sede en Calabasas, con casos confirmados por laboratorio.

"Recibimos 10 pruebas positivas y los miembros del equipo se pusieron en cuarentena y permanecen en cuarentena. Las 10 personas fueron reexaminadas y obtuvieron resultados negativos", indicó Westbrook Inc. en un comunicado.

"Continuaremos siguiendo todas las pautas oficiales y protocolos de seguridad".

Las celebridades fundaron la marca el año pasado, la cual se estableció como la empresa matriz de Westbrook Studios, productora de televisión y cine del protagonista de Proyecto Géminis.

Una de las empresas asociadas con la marca es Red Table Talk Productions, que de hecho produce el show homónimo que Pinkett Smith tiene en Facebook Watch.