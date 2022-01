Acusan a Hefner de crear culto sexual, su hijo lo defiende

Ciudad de México— Cooper Hefner, hijo del magnate y creador de Playboy Hugh Hefner, salió en defensa de su padre tras los señalamientos que se han hecho en su contra en avances de la docuserie Secrets of Playboy de haber creado una especie de culto sexual.

El programa, de A&E, tendrá su estreno este lunes a las 21:00 horas del Este de Estados Unidos, aunque la plataforma ha compartido varios clips en los que aparecen diversas mujeres dando detalles sobre lo problemático que fue para ellas vivir en la popular mansión Playboy.

"La razón por la que creo que la mansión era muy parecida a (estar en) un culto (sexual) al mirar atrás es porque todas estábamos un poco manipuladas y esperábamos pensar en Hef como un tipo realmente bueno", indicó Holly Madison, ex pareja de Hugh hace varios años, en uno de los videos.

"Y empezábamos a sentir algo como: 'Oh, él no es lo que dicen en los medios, es sólo un buen hombre. Fue tan fácil aislarse del mundo exterior ahí. Tenías un toque de queda a las 9 en punto. Se te animaba a no invitar a ningún amigo. Realmente no se te permitía irte a menos que fuera como por una celebración familiar".

En su cuenta oficial de Twitter, Cooper hizo alarde de los comentarios sin mencionar directamente al proyecto, y describió a su padre como un hombre generoso.

"Puede que algunos no aprueben la vida que eligió mi papá, pero mi padre no era un mentiroso. Aunque fuera poco convencional, fue sincero en su enfoque y vivió con honestidad", se lee en el texto.

"Era generoso por naturaleza y se preocupaba profundamente por las personas. Estas historias lascivas son un caso de estudio de arrepentimiento convirtiéndose en venganza".

En la docuserie, a la entrevista de Madison se le unirán otras con personalidades como Stefan Tetenbaum, ayudante personal de cámara de Hugh; Jennifer Saginor, ex residente de la mansión Playboy; Miki Gracia, exdirectora de Playmate Promotions; y las de otras ex parejas del magnate, como Bridget Marquardt y Sondra Theodore.

De acuerdo con People, la vicepresidenta ejecutiva y directora de programación de A&E, Elaine Frontain Bryant, indicó en un comunicado de prensa anterior que el objetivo de Secrets of Playboy es levantar el velo sobre las historias ocultas de la empresa y de su creador, quien falleció en 2017.

"Derribando barreras y exponiendo la verdad, Secrets of Playboy es un ejemplo magistral de narración valiente que da una mirada inquebrantable a los efectos personales del imperio de Hugh Hefner, al mismo tiempo que explora la mayor influencia de su legado en nuestra sociedad y en los puntos de vista modernos de la sexualidad", se lee en el texto.

Playboy también dejó en claro su postura respecto a la producción en otro comunicado, en el que mostró su apoyo hacia las mujeres afectadas por Hugh, y aseguró que la forma en la que hoy día se maneja la administración de la forma es muy diferente a como Hugh lo hizo en su momento.

"El Playboy de hoy no es el Playboy de Hugh Hefner. Confiamos y validamos a estas mujeres y sus historias, y apoyamos firmemente a aquellas personas que se presentaron (en la docuserie) para compartir sus experiencias", se escribió.

"Como una marca con positividad sexual en su núcleo, creemos que la seguridad, la protección y la responsabilidad son primordiales. Lo más importante que podemos hacer en este momento es escuchar activamente y aprender de sus experiencias. Nunca tendremos miedo de confrontar las partes de nuestro legado como empresa que no reflejan nuestros valores actuales".