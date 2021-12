Acusan a Chris Noth, de Sex and the City, de abuso sexual

Ciudad de México.— Chris Noth, actor conocido por su papel de Mr. Big en Sex and the City, fue acusado por dos mujeres de abuso sexual.

Noth, de 67 años, habría abusado de estás mujeres en el 2015, en Los Ángeles, y en el 2004, en Nueva York, de acuerdo con el sitio The Hollywood Reporter.

Lily, de 31 años, y Zoe, de 40, no se conocen entre sí, pero brindaron testimonios en los que detallan sus episodios de agresión sexual en los que se vio involucrado Noth, que también participa en la recién estrenada “And Just Like That”.

Lily conoció en el 2015 al actor cuando era camarera y él la invitó a cenar. Ella, en ese entonces de 25 años y seguidora de la serie, se mostró contenta, aunque pronto se desilusionó cuando vieron que el restaurante al que llegaron se encontraba cerrado. Fue entonces que Noth la invitó a ir a su departamento.

"Estábamos escuchando música y trató de besarme. Lo entretuve, pero siguió intentando y yo debería haber dicho que no con más firmeza, pero luego se sacó la ropa. Cuanto terminó (de abusar de mí) fui al baño, me sentía horrible, ultrajada, pedí un taxi y me fui”, contó.

Lily le llamó a una amiga para contarle que habían abusado de ella y que Noth le había dicho que no creía en la monogamia a pesar de estar casado con la actriz Tara Lyn Wilson desde el 2012 y con quien tiene dos hijos.

En el caso de Zoe, ella tenía 22 años cuando lo conoció en el 2004 en una empresa de entretenimiento de alto perfil que trabajaba con famosos.

"Él pasaba por mi escritorio y coqueteaba conmigo. Consiguió mi teléfono de trabajo y dejaba mensaje”

En su testimonio señala que Noth la invitó a su departamento y ella fue para devolver un libro que había olvidado en la oficina. Ahí se produjo el abuso sexual.

Aunque Zoe fue al hospital Cedars-Sinai y denunció el abuso, prefirió no revelar la identidad del intérprete por miedo a las represalias.

"Enterré la situación lo más que pude, pero después empecé a estar muy mal y finalmente me traté como me habían recomendado”.

Chris Noth niega las acusaciones

Por su parte, el actor negó las declaraciones e indicó que los encuentros fueron consensuados.

"Lo que relataron las personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados. Yo no agredí a esas mujeres”