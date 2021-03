Actriz hasta el fin de sus días

Murió Isela Vega. Tenía 81 años y padecía cáncer de pulmón. Considerada uno de los símbolos sexuales del cine mexicano, fue la primera latinoamericana en aparecer en las páginas de la edición estadonidense de la revista Playboy en 1974.

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) informaron el miércoles su deceso.

“Mujer trasgresora de nuestro cine; actriz, guionista, productora y directora de historias poderosas”, tuiteó el IMCINE.

“Sigue con nosotros la enorme fuerza que siempre le diste a nuestras pantallas. Se quedará por siempre en nuestra memoria fílmica y en nuestros corazones”, tuiteó la academia.

Activista política, personaje singular de la farándula, inteligente y mordaz, irreverente, Isela Vega Durazo nació el 5 de noviembre de 1939, en Hermosillo, Sonora. Además del cine, también fue actriz de teatro y televisión así como cantante y modelo.

Al recibir el Ariel de Oro, Vega recordó que desde un principio su aspiración fue la libertad.

“Nunca me he podido poner la camisa de fuerza de los convencionalismos”, dijo entonces. “Yo siempre aspiré a quitarme las inhibiciones. Me parecía lo más importante cuando empecé a estudiar actuación”.

Polémica en todos sus ángulos

Vega fumaba, solía decir groserías, tuvo múltiples escenas de desnudos y homoeróticas como en ‘Naná’, con Irma Serrano. Trabajó con Arturo Ripstein, Ismael Rodríguez, Felipe Casals y Alejandro Jodorowsky, y con este último además protagonizó un escándalo al salir en la primera plana del diario La Prensa por haber sido detenidos durante una redada en una orgía hippie en 1971.

De princesa al cabaret

Fue princesa del carnaval en 1957 y modelo. También probó ser cantante antes de comenzar en la actuación, y llegó a ser artista de cabaret.

Debutó en el cine con ‘Verano violento’ de Pedro Armendáriz en 1960, y para el final de la década ya era popular como símbolo sexual.

El legado

‘Las pecadoras’,

‘El matrimonio es como el demonio’,

‘El deseo llega de noche’

‘Las golfas’

‘La viuda negra’

‘La ley de Herodes’

‘Fuera del cielo’

‘Las horas contigo’

Actriz hasta el final

Recientemente apareció en las series y telenovelas ‘La casa de las flores’, ‘Like, la leyenda’, ‘El Chema’ y la versión de 2014 ‘Muchacha italiana viene a casarse’.

Vega produjo, escribió y dirigió ‘Las amantes del señor de la noche’ (1986).

Una artista completa que pudo exprimir todo lo que su conocimiento y su cuerpo le dieron hasta el día en dónde perdió la batalla contra el cáncer.

El adiós

El cuerpo de la ganadora de cinco premios Ariel, incluido uno honorífico por trayectoria, arribó ayer a una funeraria en la colonia San Rafael, donde la verían por última vez sus hijos Arturo Vázquez y Shaula Vega antes de cremarle y luego llevarla a su casa en Acapulco.

(Con información de Associated Press /Agencia Reforma)