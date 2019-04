Ya hay helado de whisky ¡Es por tiempo limitado!

Si eres fan del helado y del whiskey, entonces no te puedes perder esta colaboración entre el famoso chef Joe Cervantes, de Joe Gelato, y Jack Daniel’s, informó El Universal.

Para elaborar esta edición limitada de gelato, Joe se inspiró en dos etiquetas de Jack: Old No. 7 y Tennessee Honey. El resultado fue un gelato con cacao y otro con crème brûlée, hechos con Old no. 7; mientras que con el Tennessee Honey, Joe preparó un gelato que recuerda al café de olla.

Los tres sabores se unen a los ya clásicos aceite de oliva, lavanda, pesto genovés, rosas y miso rojo, aunque únicamente estarán disponibles hasta el 20 de abril en Joe Gelato.

¿Dónde? Joe Gelato. Versalles 78 local 5, col. Juárez.