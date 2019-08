Videos: La película grabada en Samalayuca que impactó a John Lennon

La arena del desierto chihuahuense no sólo brilla para sus pobladores quienes han vencido todo tipo trabas de su clima extremo, sino ha llamado la atención de artistas de fama internacional.

Las dunas de Samalayuca atrajeron al director de cine y escritor Alejandro Jodorowski.

El chileno, naturalizado francés, grabó a 50 kilómetros de Ciudad Juárez, ‘El Topo’, una de sus películas más icónicas.

El filme grabado en Samalayuca en 1970 se caracteriza por extraños episodios y personajes que sobresalen por sus simbolismos.

La historia sigue a un personaje que, montado en su caballo y con su pequeño hijo desnudo a la grupa, reparte justicia por donde pasa en su incesante búsqueda por alcanzar la iluminación y dar sentido a su vida.

Está catalogada como una de las mejores 100 películas mexicanas, en el puesto número 46.

Como datos curiosos, luego de que el beatle John Lennon se enteró de la trama de 'El Topo', financió la siguiente película del chileno-francés, La Montaña Sagrada.

The Lamn Lies Down on Broadway, el álbum conceptual de Genesis de Peter Gabriel, fue inspirado por el argumento de la película grabada en Samalayuca.