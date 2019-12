Seis formas de ayudar a un perrito callejero en época de frío

Ciudad de México— Las bajas temperaturas han llegado a la Ciudad y otros lugares de México y los perros y gatos que viven en situación de calle están más vulnerables que nunca.

Esto me pone en verdad muy triste porque no puedo dejar de pensar en cómo estarán pasando cada noche. Imagínate, si nosotros a pesar de estar en la comodidad de nuestras casas sentimos frío, y mucho más por la noche que la temperatura baja.

¡Pobresitos!

Ahora entiendo cómo es que varias de mis amigas duermen con sus perrhijos para que estén calientitos…

Si bien no podemos lograr que tooodos los perros callejeros no vivan en esta situación, lo que sí podemos hacer es poner nuestro granito de arena para ayudarlos y mucho más en época de frío.

Si quieres unirte a la causa y no sabes cómo hacerlo no te preocupes, paso a pasito lograrás un cambio importante si haces cualquiera de las siguientes acciones.

Estoy segura que así como yo, estás preocupada por esto y estás consciente que de alguna manera debes dar algo de ti, ya sea tiempo o dinero, pero la satisfacción de ayudar a un animalito no tiene precio.





Agua

Si ya tienes mascota y te sobra algún plato de agua o alimento por ahí, tómalo y llévale agua a aquel perrito callejero que viste por ahí.

Puedes hacer un letrero que indique: “agua para perros callejeros” para que la gente no se aproveche y robe el plato.

Si no cuentas con un plato para alimento, puedes usar cualquier envase de yogurt o crema que pueda servir para esto. También puedes comprar uno.

Alumno de Chapingo maltrata a un perro; hay indignación





Comida

Por supuesto que también aplica en la comida. De vez en cuando y cada que puedas, date el tiempo para alimentar a algún perro o gato que lo necesite.

Quizá pensarás que por qué gastar en una mascota que no es tuya, pero recuerda que este acto es muy grande, ya que ellos pasan horas y horas vagando por las calles para encontrar comida.

Ropa especial

Si te nace, compra un suéter especial para que no sufra tanto de frío. ¡Es un hermoso regalo!

Cobija

Puedes buscar alguna cobija vieja que ya no uses en casa y dónala a los perritos. Créeme que en esta época les hace mucha falta.

Veterinario

Si notas que un perro está enfermo o necesita de ayuda médica, no dudes en llevarlo al veterinario con mucho cuidado. Primero debes cerciorarte de que no es agresivo o tiene rabia. Si es el caso, llama primero al veterinario y cuéntales la situación, posiblemente él esté dispuesto a ayudar e ir a recogerlo, o por lo menos conoce a alguien que podría hacerlo. El punto clave es que no dejar que el perro sufra más por enfermedad.

Adopción

Si en verdad estás dispuesta a ayudar y tienes todas las posibilidades, ¿por qué no adoptarlo?

Será una experiencia de lo más enriquecedora y linda.

Recuerda que adoptar no es una obligación, pero si lo puedes hacer qué mejor. Si no puedes hacerlo, sí puedes ayudar a los perritos con las otras ideas antes mencionadas. Como dije, una acción pequeña puede llegar a ser algo muy grande para ellos.