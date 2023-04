¿Es Seguro Viajar a Egipto 2023?

Cuando buscas a las maravillas principales del mundo, se encuentra que muchas están en el país de Egipto. Egipto es uno de los destinos que debe visitarlo al menos una vez en tu vida. Sus ciudades históricas ofrecen muchas historias culturales para compartir junto con hitos notables. Todas estas ciudades atraen hasta 13 millones de turistas cada año. Si bien la mayoría de estas personas tienen vacaciones sin problemas, pero hay excepciones como cualquier otro país, pero por las noticias de violencia en los últimos años, muchas turistas siempre preguntar ¿Es seguro viajar a Egipto en 2023?

Generalmente, Egipto es un país seguro para turísticas y su gobierno toma medidas para la seguridad de sus visitantes, y mejorar la situación del país, especialmente desde el levantamiento de 2011.

Covid-19 en Egipto

Como el resto del mundo, Egipto también se ha visto afectado por la crisis del coronavirus. Ha implementado numerosos decretos de emergencia para evitar la propagación de COVID-19. Las tasas de transmisión de Egipto se han mantenido relativamente bajas, y el país no se encontraba entre los 75 principales países con el total de infecciones por COVID-19. También las agencias turísticas estaban siguiendo los últimos consejos del gobierno: de distanciamiento social, se usan máscaras, los vehículos y las áreas comunes se limpian durante todo el día. La situación actual está relativamente bajo control. Actualmente casi la mayoría de los egipcios están vacunados y el país quita todas las reglas que fueron durante de la Covid-19. No es obligatorio usar las mascarillas y no se necesita presentar certificados de PCR negativo o de vacunas contra Covid-19 en el aeropuerto para entrar el país.

¿Es seguro beber agua en Egipto?

No es recomendable beber agua del grifo en Egipto. En El Cairo, Las plantas de tratamiento de agua cloran el suministro, por eso es seguro beber el agua de El Cairo. Pero en el resto de Egipto se recomienda comprar agua embotellada o beber agua tratada o purificada. El agua embotellada está disponible en Egipto y suele ser muy barata.

¿Es seguro viajar a Egipto como una mujer sola?

No hay ningún problema a las mujeres para disfrutar de una aventura en Egipto. Sin embargo, tener una persona que conozca sus planes de viaje es importante sin importar su género. No existe un código de vestimenta ni un requisito legal para usar cierta ropa. Sin embargo, cuando esté en Egipto, las mujeres necesitan vestirse con modestia y cubrirse los brazos y el área del pecho. Evite usar ropa corta para evitar miradas y comentarios no deseados de los locales. Vístase de manera conservadora, especialmente cuando visite sitios religiosos como mezquitas.

¿Viajar con tu cuenta o con una agencia?

Para disfrutar de un viaje seguro en Egipto es mejor que organizar tu viaje con una agencia de viaje especializada, ya que necesita una buena organización para disfrutar de la mayoría de las maravillas del país faraónica. Si viaje con tu cuenta, está mas difícil, y pone en tu cuenta los falsos guías turísticos, conductores. Por eso necesitas viajes guiados con organizadores experimentados para explorar Egipto seguro, para que ofrecer informaciones valiosas sobre los destinos históricos y los riesgos potenciales en cada aérea.

Consejas generales para visitar Egipto

·Evite grandes multitudes de personas y manifestaciones políticas o disturbio.

·Viaje en grupos pequeños y evite caminar solo, especialmente de noche.

·Asegure sus objetos de valor y no lleve cantidades excesivas de efectivo

·Tenga cuidado con las estafas en los sitios turísticos

·Vístase de manera conservadora, especialmente mujeres en sitios religiosos.

·Beba más agua de lo habitual debido al calor y al sol.

·Usa protector solar continuamente para evitar el sol.

·Lleve un sombrero con usted en todo momento.

·No se camina al aire libre durante el mediodía especialmente en el verano.

·Tómese su tiempo para cruzar las calles y hágalo con un local si es posible.

·No tenga miedo de regatear los precios con los comerciantes o los en las atracciones. Estas personas suelen ofrecer un precio diferente para los turistas que para los locales.

·Si planea estar cerca del desierto, es posible que necesita usar una cubierta facial para proteger su boca y nariz de la arena.

·Trate de evitar ir a barrios con índices de criminalidad más altos. Por lo general, la mejor manera de obtener información sobre estos lugares es preguntando en la recepción de su hotel.

·El inglés se habla ampliamente en las zonas turísticas del país. Por lo tanto, es fácil encontrar ayuda del personal del hotel o de los asociados de la tienda cuando se visita Egipto.

·Muchos hoteles ofrecen taxis que son específicamente para el uso de los turistas. Esta opción es mas segura.

·Verá muchos oficiales de policía en todo Egipto, principalmente en áreas turísticas. Estas personas se colocan allí con un enfoque principal en la búsqueda de viajeros.

·Si bien los viajeros prefieren permanecer en el área de las atracciones más populares.

·Buscar hoteles y alojamientos que estén un poco más alejados de las zonas pobladas puede ser una opción más segura.

·Al explorar Egipto, el gobierno del país recomienda mantenerse al menos a 50 kilómetros de las fronteras de Libia y Sudán debido al conflicto en esas áreas.

·Si bien hay actividad de pandillas dentro de Egipto, no es tan frecuente como en otros países. Todavía siempre debe ser consciente de su entorno.

·Evita algunas áreas en Egipto que se consideran inseguras, como las zonas fronterizas.

·Evita llevar mucho dinero en efectivo y joyas de valor, especialmente si va a mercados. Mantenga sus objetos de valor en su alojamiento.

¿Qué se puede hacer en Egipto?

Egipto está lleno de las actividades, visitas y excursiones atractivas. Esta tierra tiene muchas maravillas antiguas desde más que 7000 años. Las ciudades turísticas más notables son las ciudades de El Cairo, Luxor, Asuán, Alejandría, y los resortes mas destacadas son de Sharm El Sheij y Hurgada. Entre las atracciones que no se puede perder en Egipto son las Pirámides de Guiza, que se considera el primer destino para los visitantes de Egipto. También No se puede perder Alejandría, y sus atracciones romanas excepcionales, como las Catacumbas de Kom El Shokafa, el Pilar de Pompeyo y por su puesto su famosa biblioteca “la Biblioteca de Alejandría”. En Alto Egipto, la experiencia más atractiva a los turistas es un crucero por el Nilo entre Luxor y Asuán, con que puedes ver la majestuosa e inteligencia de los faraones en construir los templos grandes, entre ellos el Templo de Karnak y Luxor, el Templo de Abu Simbel, además de la belleza de las tumbas y sus decoraciones bellas en el Valle de los Reyes y de las Reinas.

Este país combine entre muchas experiencias, junto a la cultura e historia, hay mucho entretenimiento y actividades interesantes como paseo en camello en Guiza, globo aerostático en Luxor, además de actividades acuáticos en los resortes mas bellas del Mar Rojo como esórquel y buceo o relajante en sus playas. Verdaderamente todo en Egipto merece que tratar.

En resumen, la respuesta corta a nuestra pregunta "¿Es seguro visitar Egipto?" es bastante sencillo: sí, ya que cada año millones lo visitan sin preocupaciones de seguridad para disfrutar de esta belleza y descubrir esta gran historia y secretos de sus sitios maravillosos.