Así era la primera página web

Ciudad de México— El primer sitio web del mundo se lanzó en agosto de 1991. Tim Berners-Lee fue el creador de la página, que no sirvió de mucho debido -al menos los primeros dos años- a que en ese momento no existían buscadores o navegadores, por lo que sólo tenían acceso pocas personas, como Berners-Lee y algunos trabajadores del CERN (Consejo Europeo de Investigación Nuclear). El primer sitio web del mundo se encuentra almacenado por la W3C, conservándolo como un hecho histórico, publicó El Universal.





Primer página Web / IMAGEN: W3.org





Tim Berner-Lee creó la página con un computador NeXT, que fue creado por NeXT Computer, inc., una compañía fundada por Steve Jobs después de su renuncia forzada de Apple. La función de la primera página web era la de informar sobre qué era su nueva creación: la impresionante World Wide Web o triple W. Cabe señalar que sólo eran letras, pues los elementos multimedia aparecieron años depués.





Captura de pantalla en la que se muestra el navegador web de NeXT creado por Tim Berners-Lee / IMAGEN: CERN





Con el lanzamiento del navegador Mosaic, en 1993, los usuarios tuvieron acceso a la página w3.org con información sobre el proyecto, la explicación de cómo buscar información en la web y cómo crear un sitio web. Lamentablemente la versión original se perdió y la que se encuentra disponible es la de 1992. El sitio se actualiza diariamente, agregando información sobre el desarrollo del proyecto de la WWW.

En 1994, Berners-Lee fundó el World Wide Web Consortium (W3C) en el MIT, en Estados Unidos. Con esto, se aseguraba de instalar un estándar para permitir que los diferentes sitios funcionaran de la misma manera.

Además de la creación de la Web y su primera página, Berners-Lee también creó la URL (Uniform Resource Locator), el HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) y el HTML (Hyper Text Markup Language), principales tecnologías sobre las que se basa la web.