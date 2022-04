Video: Maestra salva a menor de asfixiarse con una tapa

En Nueva Jersey, un día normal de escuela se volvió noticia luego de que las cámaras de seguridad captaran el momento en el que una maestra salvó la vida de uno de sus alumnos luego de que este comenzara a asfixiarse con una tapa.

La maestra, identificada como JaNeice Jenkins, comentó a “NJ.Com” que vio que a uno de sus alumnos y se percató que había comenzado a ahogarse con la tapa de una botella de agua, afortunadamente logra realizar la maniobra de Heimlich a tiempo, razón por la que salvó su vida.

“Realmente no pensé, solo actué”, declaró a los medios y agregó, “Vi que necesitaba ayuda y me puse en acción para ayudarlo. No podía respirar, su rostro estaba bastante pálido y tenía una mirada de desesperación en su rostro”.