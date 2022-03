‘Tengo el sentimiento de que me observan’, hombre afirma haber captado un fantasma en video

Joey y Amy Radke, una pareja de Minnesota, se llevó una gran sorpresa al revisar la cámara que habían instalado en su sala para poder observar a sus mascotas, pero lo que captó la grabación fue algo más terrorífico.

La pareja afirma que el video muestra como una mujer se materializa en su pasillo, mujer que afirman murió en la propiedad antes de que ellos vivieran ahí, específicamente, en su dormitorio, pero esto no fue del todo una sorpresa.

PUBLICIDAD

Cuando estaban interesados en comprarla, les previamente que su casa estaba embrujada por ‘entidades demoníacas’ antes de mudarse hace un par de años, pero no les prestaron atención porque siempre se sintieron cómodos allí.

El hombre afirma que luego de ver el video decidió investigar más, preguntando a sus vecinos e intentando encontrar más imágenes captadas por sus cámaras, la segunda opción no tuvo tanto éxito, pero sus vecinos lograron explicarle que una mujer que vivía ahí había muerto y logran recordar que fue sacada del lugar por paramédicos en un camisón, ropa que parece portar la entidad.

La historia ha sido cubierta por medios internacionales y Joey afirma que ahora que está consciente del hecho, ha logrado ver cosas que antes no había notado, “Después del video, tengo la sensación de que me están observando. Estoy sentado viendo la televisión en la sala de estar y el pasillo está a mi derecha y puedo ver algo con el rabillo del ojo, pero no hay nada”, afirma.