Adame ataca a Omar Chaparro luego de burlas

El actor Alfredo Adame ha estado en el ojo de los medios desde su polémica pelea en vía pública a inicios del año con una familia, pero ahora ha vuelto a llamar la atención luego de atacar a Omar Chaparro por burlarse de él.

Luego de una entrevista con los medios donde le cuestionaban sobre la situación actual de la disputa con sus agresores y posteriormente si le causaba risa los memes que surgieron a partir del video, el actor criticó a aquellos que dudan de sus patadas de bicicleta, “Muchos son como el entrenadorcillo de las estrellas que dijo que no existían, refiriéndose a las patadas de bicicleta. Que yo no era cinta negra, igual que el mequetrefe este de Omar Chaparro que dijo que yo no era cinta negra y todo ese rollo”.

PUBLICIDAD

Anteriormente Omar Chaparro había mencionado en una entrevista con Venga la Alegría que Adame no sabía pelear y que no creía que el actor fuera cinta negra.