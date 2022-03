Video: Motociclista impacta con auto y termina sentado en el mismo de milagro

Un video sacado de las cámaras de seguridad de San Mateo Atenco, muestra un increíble accidente en el cual un sujeto sale disparado de su motocicleta únicamente para terminar sentado sobre el techo de un auto.

La grabación muestra a un motociclista manejando cuando impacta con un auto en la intersección, chocando el costado del carro y siendo disparado hacia arriba, cayendo sentado sobre el techo de milagro, posteriormente el auto se detiene y llega una ambulancia.

PUBLICIDAD

En el video no se puede apreciar quién de los involucrados fue la persona que no respetó el semáforo, ya que no se sabe si el motociclista tenía que detenerse o el automovilista no debía avanzar aún.