Qatar 2022: ¡Una cerveza a 300 pesos! y estadios sin alcohol

Falta un año para el Mundial de Qatar, a celebrarse del 21 de noviembre al 18 de diciembre del 2022, pero desde este momento los aficionados mexicanos ya pueden saber a qué enfrentarse si van a los partidos de la Copa del Mundo, informó el portal deportivo Mediotiempo.

Gustavo Velasco, mexicano que radica desde hace tres años en Qatar y en donde trabaja como chef de un prestigioso hotel, reveló algunos detalles de los cuales se tienen que estar pendientes y conscientes si se va a viajar a este país.

Para Velasco, uno de los obstáculos que tendrá que enfrentar el mexicano será el que no podrá “enfiestarse” como está acostumbrado, puesto que en Qatar hay muchas restricciones de alcohol; en los estadios no lo venden, no hubo ni siquiera en el reciente Mundial de Clubes y muy probablemente se mantenga esa ley.

La cerveza no se consigue en cualquier parte y Velasco revela que el costo es de 300 pesos, un alto precio para los mexicanos, pues en territorio azteca no pasa de los 20 pesos en una tienda de conveniencia; incluso, en la Copa Árabe, el boleto más caro es de 550 pesos, por lo que dos cervezas cuestan más caras que el acceso a un partido internacional.

"A las restricciones del alcohol (se va a enfrentar), sólo en hoteles, sus restaurantes, bares, una cerveza son como 300 pesos… si tú vas al super, no venden, tiene que ser un hotel, si no es restaurante de hotel, es complicado", indicó el mexicano, conocido como el Tigre Qatarí, por su afición a los Tigres de Liga MX pese a ser nacido en la Ciudad de México y quien recuerda FIFA ha realizado Fan zone donde sí vendían.

Otras dificultades serían para las damas, debido a las leyes de este país. "Las mujeres no pueden andar en la calle con los hombros descubiertos, con minifalda, en los estadios sí me ha tocado ver mujeres, sobre todo le dan mucha preferencia a quienes van en familia. A una amiga le tocó salir con hombros destapados y una señora le dijo que no puede andar así, pero hay señalamientos en las calles, en las tiendas de lo que está permitido y qué no".